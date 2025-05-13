台中1區「1天被騙283萬」 警揭「5種模樣」可能是詐團車手

詐騙集團猖獗，據統計今年截至4月底全台警方受理詐騙案已5萬6000多件，財損高達303億元，台中市也占了8000多件、財損41億，第一分局發現轄內中高齡遭求職詐騙被害人不少，換算每天被騙了283萬，昨找來小吃店、KTV業者等「高接觸服務業」宣導向客人反詐。

警方指出，165打詐儀表板數據顯示，今年1至4月全國警察受理詐騙案達5萬6497件，財損303.6億元，而台中市警局15個分局受理8069件，財損約41.1億元，其中第一分局轄內中區、西區，也累計受理418件，財損約3.4億元。

警方表示，台中中區、西區部分是老舊城鎮，分析遭詐被害人發現有一大比例是中高齡民眾，常因上網尋找二度就業機會，卻不小心落入求職詐騙陷阱，經換算數據，中區、西區平均每天發生3.48件詐騙，每天遭騙283萬元。

第一分局昨找來轄內多家小吃店、KTV業者等「高接觸服務業」，由分局長尤啓南主持，除針對打詐儀表板數據說明詐團趨勢、財損金額驚人。