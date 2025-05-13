聽新聞
0:00 / 0:00
台中1區「1天被騙283萬」 警揭「5種模樣」可能是詐團車手
詐騙集團猖獗，據統計今年截至4月底全台警方受理詐騙案已5萬6000多件，財損高達303億元，台中市也占了8000多件、財損41億，第一分局發現轄內中高齡遭求職詐騙被害人不少，換算每天被騙了283萬，昨找來小吃店、KTV業者等「高接觸服務業」宣導向客人反詐。
警方指出，165打詐儀表板數據顯示，今年1至4月全國警察受理詐騙案達5萬6497件，財損303.6億元，而台中市警局15個分局受理8069件，財損約41.1億元，其中第一分局轄內中區、西區，也累計受理418件，財損約3.4億元。
警方表示，台中中區、西區部分是老舊城鎮，分析遭詐被害人發現有一大比例是中高齡民眾，常因上網尋找二度就業機會，卻不小心落入求職詐騙陷阱，經換算數據，中區、西區平均每天發生3.48件詐騙，每天遭騙283萬元。
第一分局昨找來轄內多家小吃店、KTV業者等「高接觸服務業」，由分局長尤啓南主持，除針對打詐儀表板數據說明詐團趨勢、財損金額驚人。
尤啓南表示，小吃店、KTV每天面對大量顧客，若能即時發現異常言行、主動通報，對打詐有相當成效，他也向業者們分析詐團車手在小吃店、KTV出沒時容易有的特徵，包括現金充足、手機講不停神情緊張、穿著打扮低調、停留時間短且急迫，並隱藏身分避談來歷等，請業者協力組詐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言