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已失聯4天...徐少東吸金22億判13年 檢方建議「科技監控」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

三聯集團負責人徐少東涉違法吸金22億元被判刑13年，全案正由最高法院審理中，本月9日徐驚傳失聯，至今仍未找到下落，高雄高分院今下午開庭，審酌是否加強徐少東現有強制處分，徐未到庭，檢察官建議施以電子監控，法官則喊話徐少東「不要怕」，今天只是審酌強制處分必要性，趕快向法院報到。

徐少東的兒子5月11日下午向高雄市新興警分局報案，請求警方協尋父親。警方查出，徐少東5月9日在家裡留下字條，開著千萬賓利車離家，並要兒子還車給他的朋友。

警方接獲徐的兒子報案後，昨天周一他應循例向新興警分局自強路派出所報到，但是，到今天凌晨零時他未到派出所報到，已逾應報到時間。

徐少東涉犯銀行法、國家安全法、反滲透法等罪，分別在最高法院、高雄高分院、橋頭地院審理中；涉犯銀行法部分，徐交付4000萬元保釋金代替羈押，後已解除出境、出海等境管。

目前僅橋頭地院針對審理中的反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪，對徐少東裁定出境、出海及限制住居等處分，要求他每周一至新興分局自強三路派出所報到。

據了解，銀行法部分雖已繫屬最高法院，但先前曾爆發鮑魚聞人鍾文智未施予電子監控棄保潛逃一案，高雄高分院針對徐現有強制處分有無變更或加強必要，下午再開庭訊問。

但下午兩點庭期一到，卻僅徐少東辯護律師趙家光、何星磊現身，未見徐的身影，兩名律師都稱已有2、3天未跟徐聯繫，看新聞才知道徐少東失聯。

檢察官建議法官審酌徐少東狀況，應施以適當科技監控，如電子腳鐐或手銬；由於徐少東失聯，法官則請兩位律師轉達若徐有聯繫律師，「請徐少東不要怕」，趕快跟法院聯繫報到。

徐少東９日失聯，目前仍未找到人。取自徐少東臉書
徐少東９日失聯，目前仍未找到人。取自徐少東臉書
警方調閱相關監錄系統，發現徐少東9日開轎車往到高醫地下停車場停車。記者林保光／翻攝
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失聯 律師 徐少東 監控

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