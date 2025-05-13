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疑不熟路況...林口休旅車飛墜邊坡 2女全身傷現場畫面曝
新北市41歲李女今天中午開車載41歲張女行經林口區中華路時，疑因不熟悉路況失控自撞分隔島，車輛接著再向前衝落邊坡，2人受困車內。救護人員到場發現李女臉部、腹部疼痛，張女頸部外傷，所幸送醫後均無大礙。確切車禍原因仍待警方釐清。
林口警方今天中午12時許接獲報案，林口區中華路與文化一路口發生車禍，車輛還掉落山坡下。警方與救護人員獲報趕抵，發現1輛白色休旅車墜落路旁邊坡，車上駕駛及乘客受困車內。救護人員立即將受困的2人救出，其中駕駛41歲李女臉部、腹部疼痛，乘客張女頸部外傷、背部胸部頸部疼痛，均由救護車送醫急救。
據了解，肇事的李女今天上午自北投住處前往蘆竹區高爾夫球場練習途中，在高速公路上遺失1頂帽子。李女練習完畢後欲前往高速公路尋找遺失的帽子，不料行經林口區中華路與文化一路口時因路況不熟自撞分隔島釀成這起車禍。李女酒測值為0，確切肇事原因仍待警方調查釐清。
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