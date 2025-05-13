疑不熟路況...林口休旅車飛墜邊坡 2女全身傷現場畫面曝

新北市41歲李女今天中午開車載41歲張女行經林口區中華路時，疑因不熟悉路況失控自撞分隔島，車輛接著再向前衝落邊坡，2人受困車內。救護人員到場發現李女臉部、腹部疼痛，張女頸部外傷，所幸送醫後均無大礙。確切車禍原因仍待警方釐清。

林口警方今天中午12時許接獲報案，林口區中華路與文化一路口發生車禍，車輛還掉落山坡下。警方與救護人員獲報趕抵，發現1輛白色休旅車墜落路旁邊坡，車上駕駛及乘客受困車內。救護人員立即將受困的2人救出，其中駕駛41歲李女臉部、腹部疼痛，乘客張女頸部外傷、背部胸部頸部疼痛，均由救護車送醫急救。