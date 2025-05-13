金門男走斑馬線遭機車撞 重傷昏迷後送台灣救治
金門1名男子昨天傍晚行走斑馬線時遭機車碰撞受重傷，經診斷有創傷性顱內出血合併昏迷，昨天晚間先於金門醫院緊急手術後，再後送台灣至台北榮總醫院治療。
金門縣警察局金城分局今天表示，昨天傍晚約5時45分，1名機車騎士沿金寧鄉伯玉路往瓊林方向行駛時與行走斑馬線的男子發生碰撞，事故造成男子頭部、左胸及左腳骨折，機車騎士左側手腳擦挫傷，2人都送往金門醫院治療。員警現場對機車騎士實施酒測，無酒駕情形，詳細肇事原因釐清中。
據指出，男子經診斷有創傷性顱內出血合併昏迷，昨天晚間緊急手術後，後送台灣至台北榮總醫院進一步治療。
金城警分局呼籲，為維護路口通行安全，駕駛人與行人需共同遵守交通法規，汽機車駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行、停讓行人及尊重「行人路權」；行人也應依規定行走行人穿越道，並遵守號誌、標誌、標線及指揮規定。
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