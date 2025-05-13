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高雄工程師酒駕 轎車翻覆橫阻巷道交通

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

工程師黃姓男子涉嫌酒駕，撞車後，轎車翻覆四輪朝天，橫阻巷道。記者林保光／翻攝
工程師黃姓男子涉嫌酒駕，撞車後，轎車翻覆四輪朝天，橫阻巷道。記者林保光／翻攝

高雄剛連3天發生2件酒駕釀禍，造成2人死亡，1名工程師黃姓男子今天凌晨也涉嫌酒駕，撞上路邊停車，導致他的福特轎車翻覆，四輪朝天，幸未造成他人傷亡，全案由警方依公共危險罪嫌移送法辦。

今天凌晨5時許，黃姓男子（25歲）駕駛轎車，沿高雄市仁武區後港巷直行，經過八德一路與後港巷，不慎擦撞路邊停放的轎車，他的轎車翻覆四輪朝天，就橫在後港巷，阻擋交通。

警方據報到場，黃男疑未注意車前狀況導致肇事，但是對黃男酒測後，呼氣酒測值達每公升0.51毫克，認為他酒後肇事，立即逮捕他查辦涉嫌公共危險罪嫌。

仁武警分局表示，今年1月迄至今，已在轄區共計取締274件酒駕違規，將持續不間斷強勢執法取締酒駕，並結合推動交通安全宣導，優化用路人駕駛習慣，共同防制酒駕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

福特 酒測 酒駕

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