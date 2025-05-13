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交通宣導走進幼兒園 孩子變身小小警察學人身安全觀念

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警第五分局今天前往北區賢北國小附設幼兒園，由交通組組長許双繻提醒孩子們過馬路三步驟「停、看、聽」，並記住「四不」原則：不跟陌生人走、不搭陌生人的車、不收陌生人的禮物、不隨意告訴別人個人資訊；若被陌生人接近或糾纏，要大聲喊「救命」。

第五分局交通組今天讓讓孩子們穿上迷你版的警察制服，感受當「警察」的榮耀感；同時用交通錐設計「小小馬路」，讓孩子們學習怎麼指揮交通、認識交通標誌，透過小小警察體驗活動，讓孩子們建立交通安全與人身安全保護觀念，讓犯罪預防觀念向下扎根。

許双繻提醒幼兒園孩子們，過馬路三步驟「停、看、聽」及紅綠燈的意義，除了提升孩童交通安全意識外，也加強兒童人身安全教育；許說明，避免單獨前往偏僻場所，不隨意接受陌生人提供糖果、玩具或邀請出遊。

許双繻「四不」原則：不跟陌生人走、不搭陌生人的車、不收陌生人的禮物、不隨意告訴別人個人資訊，若被陌生人接近或糾纏，大聲喊「救命」，立刻尋求就近大人幫助。

活動現場孩子們反應熱烈，興奮穿上小警察制服及騎著小型警用機車，變身小小警察，輪流當「交通警察」與「行人」或「駕駛人」，學習指揮交通與遵守規則，提升互動樂趣。

分局長洪宏榮表示，要請民眾共同守護婦幼安全，打造安心社會，也請父母提醒孩子交通安全觀念，不只是在今天，包括之後上學、回家在馬路上、學校旁、或是在坐車的時候，都要記得。

台南市警第五分局今天前往北區賢北國小附設幼兒園，由交通組組長許双繻提醒孩子們過馬路三步驟「停、看、聽」，並記住「四不」原則。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局今天前往北區賢北國小附設幼兒園，由交通組組長許双繻提醒孩子們過馬路三步驟「停、看、聽」，並記住「四不」原則。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局今天前往北區賢北國小附設幼兒園，由交通組組長許双繻提醒孩子們過馬路三步驟「停、看、聽」，並記住「四不」原則。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局今天前往北區賢北國小附設幼兒園，由交通組組長許双繻提醒孩子們過馬路三步驟「停、看、聽」，並記住「四不」原則。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局今天前往北區賢北國小附設幼兒園，讓孩子們穿上小警察制服及騎著小型警用機車。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局今天前往北區賢北國小附設幼兒園，讓孩子們穿上小警察制服及騎著小型警用機車。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局今天前往北區賢北國小附設幼兒園，由交通組組長許双繻提醒孩子們過馬路三步驟「停、看、聽」，並記住「四不」原則。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局今天前往北區賢北國小附設幼兒園，由交通組組長許双繻提醒孩子們過馬路三步驟「停、看、聽」，並記住「四不」原則。記者袁志豪／翻攝

制服 警察

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