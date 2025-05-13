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北港老翁騎車北上白沙屯拜媽祖 暗夜闖台61快車道挨罰

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

警方到場後考量安全，將不慎駛入西濱快車道的吳姓老翁再回派出所休息，隨後聯繫家屬接回照顧。圖／警方提供
警方到場後考量安全，將不慎駛入西濱快車道的吳姓老翁再回派出所休息，隨後聯繫家屬接回照顧。圖／警方提供

白沙屯媽祖今年盛大的10天9夜進香之旅剛圓滿落幕，昨晚有一名家住雲林北港的老翁，騎機車北上前往白沙屯參拜媽祖，未料在通霄地區誤上台61快車道，有路過熱心駕駛人報警並沿途護送，最後由警方攔檢載回派出所處理。

通霄分局表示，白沙派出所昨晚9點左右接獲報案，稱有機車誤闖台61線北上車道，沿途由熱心民眾在後方緊跟保護。經警方迅速到場發現是一名79歲吳姓老翁不慎駛入快車道。

經盤查吳翁無飲酒情形，並表示欲前往白沙屯參拜媽祖；考量其安全，先將其載返派出所休息，隨後聯繫家屬接回照顧。

據了解，老翁有失智的情形，家屬向警方稱說他在雲林就有兩三次跑錯路的情形；再加上西濱快速道路在通霄高架路段並無側車道，研判老翁可能是在通霄溪南岸轉往台1線北上時，提前從通霄灣匝道轉入才會誤闖北向快車道而不自知。

警方提醒民眾，行駛前應確實辨識道路標誌與指示，切勿貿然駛入禁止機車通行路段，尤其誤闖西濱快車道將可處以3000元以上、6000元以下罰鍰。若不慎誤入，請立即靠邊停車並撥打110求助，以維護自身及其他用路人安全。

白沙屯媽祖 車道

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