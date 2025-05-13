聽新聞
0:00 / 0:00
北港老翁騎車北上白沙屯拜媽祖 暗夜闖台61快車道挨罰
白沙屯媽祖今年盛大的10天9夜進香之旅剛圓滿落幕，昨晚有一名家住雲林北港的老翁，騎機車北上前往白沙屯參拜媽祖，未料在通霄地區誤上台61快車道，有路過熱心駕駛人報警並沿途護送，最後由警方攔檢載回派出所處理。
通霄分局表示，白沙派出所昨晚9點左右接獲報案，稱有機車誤闖台61線北上車道，沿途由熱心民眾在後方緊跟保護。經警方迅速到場發現是一名79歲吳姓老翁不慎駛入快車道。
經盤查吳翁無飲酒情形，並表示欲前往白沙屯參拜媽祖；考量其安全，先將其載返派出所休息，隨後聯繫家屬接回照顧。
據了解，老翁有失智的情形，家屬向警方稱說他在雲林就有兩三次跑錯路的情形；再加上西濱快速道路在通霄高架路段並無側車道，研判老翁可能是在通霄溪南岸轉往台1線北上時，提前從通霄灣匝道轉入才會誤闖北向快車道而不自知。
警方提醒民眾，行駛前應確實辨識道路標誌與指示，切勿貿然駛入禁止機車通行路段，尤其誤闖西濱快車道將可處以3000元以上、6000元以下罰鍰。若不慎誤入，請立即靠邊停車並撥打110求助，以維護自身及其他用路人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言