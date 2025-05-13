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光頭男童用餐僅吃一塊麵包 縣府再訪視確認受良好照顧

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

一名光頭男童在高雄某餐廳用餐舉止拘謹，疑似受虐，今天縣府社會處長劉美淑再度前往學校及寄養家庭訪視，確認男童受到良好照顧。圖／縣府提供
一名光頭男童在高雄某餐廳用餐舉止拘謹，疑似受虐，今天縣府社會處長劉美淑再度前往學校及寄養家庭訪視，確認男童受到良好照顧。圖／縣府提供

日前有網友在Threads放影片，一名光頭男童在高雄某餐廳用餐舉止拘謹，懷疑是否受虐。昨天屏東縣政府指派員前往學校、寄養家庭調查，未發現男孩有受不當對待情形；今天縣府社會處長劉美淑再度前往學校及寄養家庭訪視，確認男童有受到良好照顧。

劉美淑表示，男童能在20分鐘內用積木組裝完成一艘船，手部精細動作發展符合其年齡；比對男童剛到寄養家庭時的照片，男童目前的身高體重明顯增加，神情也更加放鬆自然。而網友關心男孩頭部後方的紅色傷痕其實胎記，也是男孩頭髮理平後寄養媽媽及園長才發現的。

有20多年幼兒教育經驗的園長對劉美淑表示，男童平時衣服乾淨整齊，多數穿的都是新買的衣服。她每天都會觀察男童的身體有無異常，經查認為男童的受照顧情況良好，語言、認知發展發展在近幾個月都有明顯進步。

劉美淑也到寄養家庭訪視，環境整潔明亮，確認男孩受照顧情形良好，寄養媽媽也拿出多名過去的寄養童照片跟她分享，照片上的寄養童看起來都受良好照顧。劉美淑表示，未來會請社工持續加強訪視，做好保護兒童工作，成為每個孩子的重要後盾。

日前網友在Threads貼出的影片，一名光頭男童在餐廳用餐神情拘謹，大人點一桌菜，男童卻只吃一小塊麵包，懷疑其受虐。經縣府調查後發現，男童是急性腸胃炎，寄養家庭才自備清淡食物讓孩子進食；光頭是因天氣炎熱，經男童同意後才理的，並未受到不當對待。

社會處也提醒，依兒童及少年福利權益保障法第69條規定，任何人不得以公示方式揭示足資辨別身分的資訊，請社會大眾勿轉傳相關影片與照片，保護寄養童的隱私與身心發展，共同守護兒童的隱私與安全。

寄養家庭 虐童

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