台中少年無照開車出事了 追撞前車緊張反鎖車內警來勸

台中市一名17歲少年10日為出門散心，未告知家人，即拿汽車鑰匙將轎車開出，急得母親趕緊向派出所報案，警方追查發現，少年已在北屯區文心路、麻園西街追撞前車，發生車禍，警方將依法告發，開罰1.8萬元，也提醒家長多留意子女狀況。

第五警分局松安所在10日上午9時許接獲一名母親報案，17歲兒子擅自將轎車開出，擔心發生危險，趕緊報案。

警方受理後，調閱路口監視器，發現轎車行駛至北屯區文心路4段、麻園西街口一帶，副所長林春榮、警員黃昱源前往查找。

警方到場發現，少年已因不善車輛操作，已追撞前車，還因發生車禍緊張，將自己反鎖在車內，不願下車。

松安所副所長林春榮為確定少年身體狀況、避免二次事故，不斷以耐心與關懷安撫少年情緒，最終成功勸導其開啟車門。

此起車禍僅有少年受皮肉傷，對方駕駛、乘客無受傷，也無生命危險，警方聯絡少年母親多加關心兒子狀況，另外也將依違反道交條例，對少年開出無照駕駛的罰單，可罰1.8萬元。

第五警分局長劉其賢呼籲，家長應加強對未子女的照護、交通工具的妥善管理，以防範危險發生。警方將持續秉持同理心與專業態度，守護市民生命財產安全。