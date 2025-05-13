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影／基隆連環車禍影像曝光 民間垃圾車煞車失靈一路撞
陳姓男子駕駛民間公司的垃圾車，今天行駛基隆市培德路下坡路段時，疑煞車失靈一路疾駛，前方計程車被撞上後，在路轉轉了180度，另有1輛轎車和停在路旁的2輛車被波及。垃圾車最後撞上路旁電線桿停下，陳男受輕傷送醫，事故原因由警方調查中。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午10時7分接獲報案，培德路發生連環車禍，派遣人車到場救護時，僅24歲陳男表示右小腿疼痛，意識清楚，消防人員將他送往衛生福利部基隆醫院治療。
警方初步調查，陳男駕駛民營垃圾車由培德路往市中心向向行駛，在經過韋昌嶺下坡路段時，陳男自稱煞車失靈，擦撞前方50多歲林男駕駛的計程車後，計程車追撞前方60多歲李女駕駛的轎車，往前疾駛的垃圾車又碰撞李車右照後鏡，以及停在路旁的2輛轎車，最後撞上路旁電線桿才停下。電線桿被撞後傾倒，壓毀路旁民宅的屋簷。
李女說，原本如常在路上開車，突然被後方的計程車追撞，導致車子往左偏到中線處。她把方向盤稍往右打，結果垃圾車從路方疾駛而過，幸好只有右照後鏡被撞上，然後看著垃圾車一路往前衝，撞上電桿後停下來。
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