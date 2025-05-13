豐原某托嬰中心保育員涉虐14名嬰幼兒 強拉頭撞地還猛烈搖晃

台中豐原某托嬰中心傳出虐童案，一名女保育員（左）被控虐嬰幼兒，她3月底已自動離職。圖／民眾提供

台中市豐原區某托嬰中心傳出虐嬰幼兒案，原本查出有8名嬰幼兒受虐，台中市社會局長廖靜芝今天說，擴大調閱監視器發現另有6名嬰幼兒也被不當對待，廖靜芝說查看監視畫面，確認女保育員已涉及不當對待嬰幼兒將開罰；影片看到保育員涉嫌強拉嬰幼兒致倒地，頭部撞地，也捉一名嬰兒頭部猛搖晃。

豐原區某托嬰中心傳出虐嬰幼兒案後，豐原地區許多家長急嚇詢問是哪家，有人說不敢帶幼兒到這家托嬰中心，今天還有家長到這家托嬰中心要求退費，家長說已繳費，幼兒還沒到此中心托育。

托嬰中心昨晚舉辦說明會，多位家長和台中市議員陳清龍到場，受害家長情緒激動，質問托嬰中心為何沒主動查出虐嬰行為，家長接到社會局通報才知情。

台中市社會局長廖靜芝今天表示，市府接獲通報已啟動調查，陳姓女保育員3月19、20日不當對待的畫面調查中，發現有8名嬰幼兒受害，保育員3月底離職，因此擴大調閱監視器時間，發現另有6名嬰幼兒受害，將擴大調查是否有更多嬰幼受害。

她表示，托嬰中心監視系統近20支監視器，調查需要一段時間，除昨天確定8名嬰幼兒已完成家庭訪視，另6名新發現的受害嬰幼兒也將啟動訪查，依法定流程4個月內完成調查。

民眾提供影片中，女保育員強拉嬰兒要換尿布，嬰兒瞬間倒下，頭部著地；女保育員也涉嫌對另一名嬰兒粗暴，她雙手扣著嬰兒頭部猛力搖晃。

托嬰中心一名女嬰母親說，她接到社會局通知才知自己一歲多女兒在托嬰中心受虐待，看到畫面很心疼也生氣，她女兒被女保育員強拉扯倒地換尿布，後來女保育員到她家中說明，她女兒看到保育員立即倒退嚕，後來再提保育員名字，女兒聽到馬上臉色大變；這位母親說，目前至少有8名嬰幼兒受虐，這托嬰中心一名老師的小孩也受害，她打算對保育員提告。

台中市社會局說明，有關豐原區某托嬰中心疑似不當對待兒少事件，社會局接獲通報後已立即啟動調查，將檢視監視器畫面以及訪視相關人員釐清案情。也主動聯繫關心家長，說明案件處理程序，並請該托嬰中心提報改善措施、加強管理。

社會局表示，若調查結果確認托育人員涉及不當對待，可依兒少權法處6萬元以上60萬元以下罰鍰。托嬰中心若涉及管理疏失，也可依兒少權法處6萬元以上60萬元以下罰鍰，並命其限期改善；情節嚴重者得命其停辦並公布名稱及負責人姓名，且終止準公共契約。