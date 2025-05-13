影／頭份養生館大火 越南女子涉嫌縱火卻慘遭大火紋身

53歲越南籍阮姓女子與苗栗縣頭份市一家養生館負責人鄭姓男子疑似有財務等糾紛，昨天下午涉嫌到養生館內縱火洩憤 ，不料自己也受到嚴重燒燙傷，她衝出火場自行搭車就醫，但身上有二到三度大面積燒燙傷，轉院台中市中醫大搶救，有生命危險，全案仍待調查釐清。

苗栗縣消防局表示，昨天下午2點接獲報案，頭份市民族路一家泰式養生館發生火警，消防局派遣大批人車趕往灌救，抵達時發現2樓冒出火舌及濃煙，下午近2點將火勢撲滅。火場為磚造加鐵皮屋的建築，1、2樓燃燒總面積約100平方公尺，火警也波及周邊4戶建築，分別出現鐵皮屋頂燒破洞、煙燻等災情。

警方初步調查，阮姓女子昨天下午騎機車前往養生館，並將機車停在館內1樓大廳，店內當時只有越南籍黎姓女員工一人在內，阮女找不到43歲鄭姓男子，打電話連繫上，但雙方又發生激烈口角，她情緒失控，要求黎姓女同鄉趕緊離開館內，不久養生館就發生大火，疑似阮女以汽油等易燃物縱火。

火勢一發不可收拾，阮女頭部及下肢燒傷嚴重，衝出火場，搭乘在外等待的白牌車載她到附近不遠處的為恭紀念醫院就醫，因傷勢嚴重，又轉送台中市中國醫藥大學附設醫院燒燙傷中心救治，縱火案可能為預謀犯案。

養生館鄭姓負責人向警方表示，阮姓女子有居留權 ，與他曾是情侶，養生館她也出錢當股東，但阮女後來向他借錢一直未還，阮女的股份由他接手，但對方一直認為吃虧，近來常為此事爭吵不休。

阮姓女子目前傷勢嚴重，尚無法接受詢問，警方依現有的資料和證據，將她列為縱火案及公共危險罪嫌疑人，鄭男單方面的說法也有待查證釐清。