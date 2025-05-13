快訊

剴剴凌虐致死案 惡保母劉彩萱判無期徒刑、劉若琳判18年

Xperia 1 VII注入滿滿Sony技術！超神AI錄影、自動取景 隨便拍都是專業相機品質

國定假日多5天真的不行？黃崇仁一句話打臉全場：多放3、4天死不了人

聽新聞
0:00 / 0:00

影／頭份養生館大火 越南女子涉嫌縱火卻慘遭大火紋身

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

53歲越南籍阮姓女子與苗栗縣頭份市一家養生館負責人鄭姓男子疑似有財務等糾紛，昨天下午涉嫌到養生館內縱火洩憤 ，不料自己也受到嚴重燒燙傷，她衝出火場自行搭車就醫，但身上有二到三度大面積燒燙傷，轉院台中市中醫大搶救，有生命危險，全案仍待調查釐清。

苗栗縣消防局表示，昨天下午2點接獲報案，頭份市民族路一家泰式養生館發生火警，消防局派遣大批人車趕往灌救，抵達時發現2樓冒出火舌及濃煙，下午近2點將火勢撲滅。火場為磚造加鐵皮屋的建築，1、2樓燃燒總面積約100平方公尺，火警也波及周邊4戶建築，分別出現鐵皮屋頂燒破洞、煙燻等災情。

警方初步調查，阮姓女子昨天下午騎機車前往養生館，並將機車停在館內1樓大廳，店內當時只有越南籍黎姓女員工一人在內，阮女找不到43歲鄭姓男子，打電話連繫上，但雙方又發生激烈口角，她情緒失控，要求黎姓女同鄉趕緊離開館內，不久養生館就發生大火，疑似阮女以汽油等易燃物縱火。

火勢一發不可收拾，阮女頭部及下肢燒傷嚴重，衝出火場，搭乘在外等待的白牌車載她到附近不遠處的為恭紀念醫院就醫，因傷勢嚴重，又轉送台中市中國醫藥大學附設醫院燒燙傷中心救治，縱火案可能為預謀犯案。

養生館鄭姓負責人向警方表示，阮姓女子有居留權 ，與他曾是情侶，養生館她也出錢當股東，但阮女後來向他借錢一直未還，阮女的股份由他接手，但對方一直認為吃虧，近來常為此事爭吵不休。

阮姓女子目前傷勢嚴重，尚無法接受詢問，警方依現有的資料和證據，將她列為縱火案及公共危險罪嫌疑人，鄭男單方面的說法也有待查證釐清。

越南籍阮姓女子與苗栗縣頭份市一家養生館負責人鄭姓男子疑似有財務等糾紛，昨天下午涉嫌到養生館內縱火洩憤 ，不料自己也受到嚴重燒燙傷。圖／記者胡蓬生翻攝
越南籍阮姓女子與苗栗縣頭份市一家養生館負責人鄭姓男子疑似有財務等糾紛，昨天下午涉嫌到養生館內縱火洩憤 ，不料自己也受到嚴重燒燙傷。圖／記者胡蓬生翻攝
越南籍阮姓女子與苗栗縣頭份市一家養生館負責人鄭姓男子疑似有財務等糾紛，昨天下午涉嫌到養生館內縱火洩憤 ，不料自己也受到嚴重燒燙傷。圖／記者胡蓬生翻攝
越南籍阮姓女子與苗栗縣頭份市一家養生館負責人鄭姓男子疑似有財務等糾紛，昨天下午涉嫌到養生館內縱火洩憤 ，不料自己也受到嚴重燒燙傷。圖／記者胡蓬生翻攝
越南籍阮姓女子與苗栗縣頭份市一家養生館負責人鄭姓男子疑似有財務等糾紛，昨天下午涉嫌到養生館內縱火洩憤 ，不料自己也受到嚴重燒燙傷。圖／記者胡蓬生翻攝
越南籍阮姓女子與苗栗縣頭份市一家養生館負責人鄭姓男子疑似有財務等糾紛，昨天下午涉嫌到養生館內縱火洩憤 ，不料自己也受到嚴重燒燙傷。圖／記者胡蓬生翻攝
越南籍阮姓女子與苗栗縣頭份市一家養生館負責人鄭姓男子疑似有財務等糾紛，昨天下午涉嫌到養生館內縱火洩憤 ，不料自己也受到嚴重燒燙傷。圖／記者胡蓬生翻攝
越南籍阮姓女子與苗栗縣頭份市一家養生館負責人鄭姓男子疑似有財務等糾紛，昨天下午涉嫌到養生館內縱火洩憤 ，不料自己也受到嚴重燒燙傷。圖／記者胡蓬生翻攝

台中市 縱火 頭份

延伸閱讀

想追養生館小姐送手機約吃飯不成 誣告竊盜害她沒工作

闖養生館縱火...卻燒傷自己 越南女疑與負責人糾紛

挺鄭正鈐遭綠營爆暴力放貸 養生館老闆娘遭羈押禁見

苗栗頭份「供桌迎媽祖」拚創意 客委會盼傳承節慶

相關新聞

豐原某托嬰中心保育員涉虐14名嬰幼兒 強拉頭撞地還猛烈搖晃

台中市豐原區某托嬰中心傳出虐嬰幼兒案，原本查出有8名嬰幼兒受虐，台中市社會局長廖靜芝今天說，擴大調閱監視器發現另有6名嬰...

板橋新建案工地工人11樓墜落 重摔10樓地板手嚴重變形

新北市板橋區華江一路1處新建案工地今天中午發生工安意外。60多歲工人在11樓鷹架上施工時不慎跌落到10樓地板，墜落約3公...

和轎車一樣大！苗62發生大面積落石 砸中轎車1人輕傷送醫

苗栗縣大湖鄉苗62線2.3公里今天中午邊坡發生大面積落石，其中一顆大石頭有如轎車大小，路過一輛轎車被小落石砸中，造成1人...

中和男騎車突倒地無呼吸心跳 送醫不治詭異自摔畫面曝

新北市中和區今天中午發生死亡車禍。63歲陳男中午12時許騎機車行經中和區秀朗路時，疑因身體不適失控自摔倒地。救護人員發現...

北港老翁騎車北上白沙屯拜媽祖 暗夜闖台61快車道挨罰

白沙屯媽祖今年盛大的10天9夜進香之旅剛圓滿落幕，昨晚有一名家住雲林北港的老翁，騎機車北上前往白沙屯參拜媽祖，未料在通霄...

北市士林民宅3樓竄火舌 59消防員馳援起火原因待查

台北市士林區雨農路一處民宅3樓今午近2時冒煙起火，警消獲報出動消防車19輛、救護車2輛、59名消防員撲救，現場確認無人傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。