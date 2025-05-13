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桃園女攜保育蘇卡達象龜放風遭竊 小偷竟是「兔子窩」主

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

平鎮柯男2年多前曾因家裡飼養兔子變「兔子窩」髒亂遭人檢舉，如今又因偷竊蘇卡達寵物龜涉案。圖／警方提供
平鎮柯男2年多前曾因家裡飼養兔子變「兔子窩」髒亂遭人檢舉，如今又因偷竊蘇卡達寵物龜涉案。圖／警方提供

桃園市黃姓女子飼養一隻「寵物」蘇卡達象龜，本月6日她將該象龜帶至平鎮區新街溪河岸公園草地放龜曬太陽、活動，直到傍晚欲帶回，卻發現象龜不見，留下象龜身上定位器，黃女報案協尋，平鎮警方今天上午表示，警方調閱監視器鎖定「偷龜人」，昨天循線在柯姓男子家中查獲象龜「物歸原主」。

平鎮警方調查，黃女（45歲）飼養一隻蘇卡達象龜當寵物龜，至今飼養15年，原產於非洲撒哈拉沙漠的蘇卡達象龜，為列管保育動物，黃女從小龜養至如今重達8公斤，並有申請飼養證書，黃女之前會將該象龜身上綁上定位器與聯絡資訊，帶至住家對面的新街溪河岸公園草地曬太陽、放風散步活動。

黃女表示，本月6日下午，她如之前將象龜結上定位器和聯絡資訊帶到新街溪河岸公園草地放風活動，她隨即先回家，未料當天傍晚返回河岸公園草地，發現象龜失蹤，現場留下象龜身上的定位器與聯絡資訊標示，嚇得驚慌失措，讓她心急如焚，找了2天仍無所獲，只好報警求助。

平鎮分局表示，北勢派出所員警黃冠嘉、盧志偉受理報案，擔心該隻象龜被偷遭遇不測，立即調閱河岸公園周邊監視器畫面，發現一名頭髮蓬亂的63歲柯姓男子形跡可疑，進一步查出柯男先拆掉定位器和標示丟棄一旁，用塑膠袋將象龜套住，再騎腳踏車匆忙離開。

警方調閱臨視器經多日追查過程，查出63歲柯男涉嫌，並發現家住金陵路的柯男，他也是2022年12月在住家飼養164隻兔子民眾，因「兔子窩」環境髒亂遭鄰居檢舉同一人，警方循線到柯男住處，查獲柯男將象龜偷回家裡飼養，黃女找回象龜破涕為笑，警方訊後將柯男依竊盜罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

平鎮柯男2年多前曾因家裡飼養兔子變「兔子窩」髒亂遭人檢舉，如今又因偷竊蘇卡達寵物龜涉案。圖／警方提供
平鎮柯男2年多前曾因家裡飼養兔子變「兔子窩」髒亂遭人檢舉，如今又因偷竊蘇卡達寵物龜涉案。圖／警方提供
平鎮柯男2年多前曾因家裡飼養兔子變「兔子窩」髒亂遭人檢舉，如今又因偷竊蘇卡達寵物龜涉案。圖／警方提供
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寵物 桃園地檢署

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