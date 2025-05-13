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基隆民間垃圾車下坡路段失控 沿路連環撞…最後撞電桿才停下
基隆市一輛民間公司的垃圾車，今早行經培德路下坡路段時失控，一路碰撞多輛汽車，最後撞上路旁電線桿才停下。駕駛垃圾車的男子受輕傷，事故原因由警方調查中。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午10時7分接獲報案，培德路發生多輛汽車車禍，派遣人車前往救護，發現只有垃圾車司機右小腿疼痛，意識清楚，將他送往衛生福利部基隆醫院治療，其他事故車輛駕駛人未受傷。
被撞車輛中的女性駕駛人說，她開車在路上，先被後方的計程車追撞，導致車子往左偏到中線處，她把方向盤往右打，結果被後方疾駛過來的垃圾車撞上右照後鏡，然後看著垃圾車一路下坡，撞上電桿後停下來。
警方初步調查，這起事故共有4輛車被波及，肇禍的垃圾車撞上路旁電線桿後停下來，車頭凹陷，卡在電線桿。
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