他騎腳踏車直接衝入圖書館旁地下道險撞人 警方要查了

台南市一名男子前天上午直接腳踏車駛入台南市北區公園路總圖旁地下道，民眾目擊拍下影像，直呼「太誇張了」；畫面可見由於地下道坐或躺著數位遊民，騎士衝下時差點撞上。轄區警方指出，男騎士在地下道行駛已違反社維法，將調閱監視器通知到案。

前天上午有民眾走在台南市北區公園路總圖旁邊的地下道，有一名騎腳踏車男子直接從樓梯衝下，疾駛而過，民眾拍下影像上傳Threads，直呼「太誇張了臺南」，網友紛紛討論「政府都沒在管的嗎？直接讓人這樣騎」、「台南地下道 生為台南人 我都不太敢走 ==流浪漢好多」。