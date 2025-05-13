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男自製汽油彈丟國定古蹟龍山寺 燒黑局部地面起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

男子涉以米酒瓶自製汽油彈，朝台北市龍山寺丟擲，引發小火被保全撲滅。記者李奕昕／翻攝
男子涉以米酒瓶自製汽油彈，朝台北市龍山寺丟擲，引發小火被保全撲滅。記者李奕昕／翻攝

一名男子涉以米酒瓶自製汽油彈，點燃丟擲進國定古蹟艋舺龍山寺引發小火，幸好信眾目擊通報保全撲滅火勢，僅有地面局部燒黑，警方2小時後在艋舺公園拘提男子。台北地檢署偵結，從重依放火燒燬現有人所在建築物未遂等罪嫌起訴。

起訴指出，男子今年3月19日凌晨4時許在國定古蹟龍山寺西園路側門，持裝汽油的米酒瓶，以衛生紙充作引信，點燃後丟進龍山寺後便西邊護龍，米酒瓶到落地面起火燃燒，幸好信眾目擊，隨即通報保全撲滅火勢，僅有地面局部受燒變黑，未損及建築物主要或重要結構。

警方獲報2小時，在艋舺公園地下４樓停車場拘提男子到案，並從隨身包包查到裝有少許汽油的寶特瓶。檢方認定，男子涉犯刑法放火燒燬現有人所在建築物未遂罪、文化資產保護法毀損古蹟未遂罪，從重依刑法起訴。

由於男子曾在廟宇香爐埋雞頭聲稱「要還願」等行為，檢方認為他多次毀損古蹟、侮辱寺觀行為，手法日益嚴重，為避免再犯類似犯行，建請斟酌是否送精神鑑定，再依鑑定結果審酌治療必要性，令入相當處所施以監護處分，以期個人治療及社會防衛。

國定古蹟 建築 艋舺

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