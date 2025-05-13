桃園市一名黃姓女子日前將飼養的寵物蘇卡達象龜放在平鎮區新街溪河岸公園草地上活動筋骨、曬曬太陽，不料傍晚欲帶回時卻發現愛龜失蹤，僅剩綁在身上的定位器遺留現場。黃女焦急報案，平鎮警分局調閱監視器後發現象龜疑遭人帶走，經連日追查，終於成功尋回，讓寵物平安返家。

北勢派出所副所長劉峻瑋表示，黃女5月6日下午3時許，將心愛的蘇卡達象龜帶至住家對面的新街溪河岸公園草地散步、曬太陽，原本只是日常的放風活動，沒想到傍晚回去接牠時，卻發現象龜無影無蹤，當場嚇得驚慌失措。雖然現場還留有綁在龜殼上的定位器，但卻無助於掌握牠的去向，讓她心急如焚，找了2天仍無所獲，無奈之下只好報警求助。

老翁疑似先將綁在象龜身上的定位器與聯絡資訊的標牌拆除，隨後竟以塑膠袋將象龜套住，再騎乘腳踏車匆忙離去。圖：讀者提供

員警黃冠嘉與盧志偉受理報案後，擔心貴重且珍愛的寵物象龜恐遭不測，立即調閱河岸公園周邊監視器畫面。過程中發現一名頭髮蓬亂的老翁行跡可疑，疑似先將綁在象龜身上的定位器與聯絡資訊的標牌拆除並棄置一旁，隨後竟以塑膠袋將象龜套住，再騎乘腳踏車匆忙離去。

由於監視畫面中的腳踏車未具明顯特徵，難以立即確認老翁身份，警方便沿著其逃逸動線鍥而不捨地追查。經過多日訪查比對，終於鎖定老翁的住處，成功尋回失蹤多日的象龜，讓黃女鬆了一口氣。竊取象龜的63歲柯姓老翁，警方在訊後也依竊盜罪嫌函送桃園地檢署究辦。

本文章來自《桃園電子報》。原文：寵物象龜散步遭翁「套袋」偷走 平警靠這招火速尋回