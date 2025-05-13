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白髮送黑髮…他痛失愛子借酒澆愁醉路邊 警開導陪返家

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區69歲郭姓老翁昨下午飲酒過量醉倒在路邊喃喃自語，員警巡邏經過發現上前關心，得知郭翁是因為數月前兒子過世，才會整天悶悶不樂、借酒澆愁，經警方的一番關懷開導後，郭翁也稍微解開心結，在員警的陪同下返家休息。

大園分局大園派出所警方昨下午3時許在外巡邏，在和平西路的巷弄內發現一名老翁跌坐在地上，對著空氣自言自語、精神恍惚，不時掩面流淚，員警見狀立即上前關心。

警方一靠近老翁立刻就聞到濃濃的酒味，而老翁意識渙散，對於員警的提問均無法清楚回答，員警向附近鄰居詢問，得知老翁的兒子在數個月前過世，老翁因承受不了突然的打擊，一直沉浸在白髮人送黑髮人的悲慟之中，整日借酒澆愁，雖偶有脫序行為但未影響他人，鄰居們也不忍心對老翁多加責怪。

員警得知後充當起心理諮商師，在陪同老翁返家的路上對他關懷開導，老翁感受到員警的溫暖言語，眼泛淚光頻頻向警方道謝，並承諾會儘快重新振作起來，不會再造成附近鄰居的困擾，也讓天上的兒子能夠放心，感謝警方的熱心幫忙。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
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桃園市大園區69歲郭翁昨飲酒過量醉倒在路邊，員警巡邏經過發現上前關心。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區69歲郭翁昨飲酒過量醉倒在路邊，員警巡邏經過發現上前關心。記者周嘉茹／翻攝

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