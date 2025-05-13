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影／高雄轎車肇事後落跑 路人憤慨追車肇事者奪門逃逸
高雄1輛轎車今天開車未禮讓直行機車，撞機車騎士後，機車倒地滑行波及另輛機車，但轎車駕駛人肇事後卻沒停車，騎士追去，駕駛人下車逃逸無蹤。警方正追查逃逸的駕駛人。
今天清晨6時50分許，1輛黑色豐田轎車行經台88快速道路橋下，在高雄市大寮區光明路二段與橋下市道188線道路口，左轉時在道路中央撞上王姓男子（59歲）的機車。王姓男子被撞人車倒地，機車繼續滑行到路邊，撞擊停車的許姓女子（49歲）。
但是，轎車駕駛人肇事後只停了一下，馬上加速繼續左轉離去。機車騎士和路人見狀，徒步追去，見肇事者將轎車停在路邊，奪門逃逸無蹤。
警方據報，趕到車禍現場，將受傷的王姓男子送高雄長庚醫院急救，已無大礙。
警方表示，已鎖定肇事轎車車主身分，將通知他到案說明，依法公共危險罪嫌查辦全案。警方呼籲，路上遇交通事故，應停留現場，報案由警方到場處理，避免違法及發生紛爭，以共同維護良好交通環境。
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