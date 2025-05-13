完全沒在看！他開車闖紅燈 撞青島東路2直行機車

48歲陳姓男子昨天開車行經中正區中山南路和青島東路，逕自闖紅燈，撞上路口直行的兩輛機車騎士，2人當場倒地受傷送醫，警方趕抵，確認肇事者駕照正常，沒有酒駕，依交通事故處理，詳細肇事責任待後續釐清。

事發影片曝光，只見後車行車記錄器明顯拍下，明明燈號已經轉紅燈，黑色福斯汽車卻沒有減速，直到超過停止線、到路口時駕駛再踩煞車，孰料為時已晚，東、西向的機車騎士反應不及當場撞上。