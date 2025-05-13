完全沒在看！他開車闖紅燈 撞青島東路2直行機車
48歲陳姓男子昨天開車行經中正區中山南路和青島東路，逕自闖紅燈，撞上路口直行的兩輛機車騎士，2人當場倒地受傷送醫，警方趕抵，確認肇事者駕照正常，沒有酒駕，依交通事故處理，詳細肇事責任待後續釐清。
事發影片曝光，只見後車行車記錄器明顯拍下，明明燈號已經轉紅燈，黑色福斯汽車卻沒有減速，直到超過停止線、到路口時駕駛再踩煞車，孰料為時已晚，東、西向的機車騎士反應不及當場撞上。
警方指出，12日下午1點37分獲報，中山南路與青島東路口有車禍，趕抵發現福斯汽車由中山南路南往北直行時闖紅燈，其左側車身和右前車頭分別與青島西路西往東和青島東路東往西直行的機車車頭發生擦撞，造成2人受傷，35歲盧姓男子和24歲陳姓男子，送醫後無大礙；3名駕駛人無酒後駕車。
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