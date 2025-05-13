台中清潔婦要下班了 中國附醫地下室遭倒退貨車撞死

中國醫藥大學附設醫院急重症大樓地下二樓，今天清晨發生死亡車禍，賴姓清潔婦遭貨車撞死。記者陳宏睿／翻攝

台中市賴姓婦人是中國醫藥大學附設醫院的清潔人員，今天清晨6時許，正準備下班行經該院急重症大樓地下二樓時，遭外包載運床單的陳姓司機駕駛貨車倒車撞上，賴婦遭貨車右後輪輾過，傷重不治，陳無酒精濃度，目前仍由警方詢問中，將依過失致死罪送辦。

經查，陳姓男子（54歲）是負責運送醫院床單、棉被等布料的外包商司機，在今天清晨6時許開車到中國醫藥大學附設醫院急重症大樓地下二樓時，在倒車時，與正準備下班的賴姓清潔婦（61歲）碰撞，貨車右後輪輾過賴女，送醫急救不治。

第二警分局獲報後到場調查，陳男無酒精濃度，目前由鑑識小隊到場勘查採證，後續依規定報請台中地檢署檢察官相驗，詳細事故原因，將蒐集相關跡證以釐清案情，陳男將依涉嫌過失致死罪移送偵辦。

第二警分局長鍾承志提醒，駕駛人在地下停車場應主動減速，讓行人優先通過，特別留意工作人員、清潔人員及其他正在作業的工作車輛，起步或倒車時，務必再次檢查四周、後方有無行人或障礙物，確保無誤後再起步。