永和交警助攔拒捕通緝犯 撞上派出所警員釀1骨折1擦傷

新北市永和分局新生派出所警員今天上午8時許在永和區攔查毒犯時，嫌犯拒檢加速逃逸，警員尾隨追捕並通報攔截圍捕。交通隊警員在環河西路攔下嫌犯時，不慎撞上追捕的新生所2名警員，導致1名警員骨折，1人擦挫傷，確切案情仍待釐清。

據了解，永和分局新生派出所曾姓、盛姓警員，今天上午8時許巡邏行經中山路一段與保福路二段口，發現43歲毒品通緝犯黃男騎乘機車形跡可疑，警員上前欲盤查時黃男見狀加速逃逸，警員立即尾隨緊追並通報攔截圍捕。