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永和交警助攔拒捕通緝犯 撞上派出所警員釀1骨折1擦傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市永和分局新生派出所警員今天上午8時許在永和區攔查毒犯時，嫌犯拒檢加速逃逸，警員尾隨追捕並通報攔截圍捕。交通隊警員在環河西路攔下嫌犯時，不慎撞上追捕的新生所2名警員，導致1名警員骨折，1人擦挫傷，確切案情仍待釐清。

據了解，永和分局新生派出所曾姓、盛姓警員，今天上午8時許巡邏行經中山路一段與保福路二段口，發現43歲毒品通緝犯黃男騎乘機車形跡可疑，警員上前欲盤查時黃男見狀加速逃逸，警員立即尾隨緊追並通報攔截圍捕。

永和分局勤務指揮中心派遣得和所、中正橋派出所、交通分隊前往支援，交通分隊警員最後在環河西路順利將通緝犯黃男攔下，不料過程不慎撞上新生派出所曾姓、盛姓2名警員，導致1人大腿骨折、1人擦挫傷，所幸送醫後已無大礙。被逮的黃姓毒品通緝犯身上查獲海洛因，詢後將黃男依毒品及通緝移送新北地檢署歸案。

永和分局外觀。圖／擷取自GOOGLE地圖
永和分局外觀。圖／擷取自GOOGLE地圖

永和 骨折

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