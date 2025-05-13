快訊

王文洋被爆包養小50歲「學生妹」、藏私生子 拒驗DNA遭討10億

離奇車禍？中國附醫地下室爆死亡車禍 清潔婦遭撞死

賴執政周年／若在野定轟郭智輝下台 用人唯親黨內搖頭

聽新聞
0:00 / 0:00

離奇車禍？中國附醫地下室爆死亡車禍 清潔婦遭撞死

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

中國醫藥大學附設醫院急重症大樓地下二樓，今天清晨發生死亡車禍，賴姓清潔婦遭貨車撞死。記者陳宏睿／翻攝
中國醫藥大學附設醫院急重症大樓地下二樓，今天清晨發生死亡車禍，賴姓清潔婦遭貨車撞死。記者陳宏睿／翻攝

中國醫藥大學附設醫院急重症大樓地下二樓，今天清晨6時許發生死亡車禍，運送床單的外包商陳姓司機開車行經該處時，與六旬賴姓清潔女工碰撞，賴女傷重不治，陳無酒精濃度，詳細案發過程，警方正在釐清，全案將依過失致死罪偵辦。

經查，陳姓男子（54歲）是負責運送醫院床單、棉被等布料的外包商司機，在今天清晨6時許開車到中國醫藥大學附設醫院急重症大樓地下二樓時，與賴姓清潔婦（61歲）碰撞，賴女送醫急救後仍不治。

第二警分局獲報後到場調查，陳男無酒精濃度，目前由鑑識小隊到場勘查採證，後續依規定報請台中地檢署檢察官相驗，詳細事故原因，將蒐集相關跡證以釐清案情，陳男將依涉嫌過失致死罪移送偵辦。

中國醫藥大學附設醫院急重症大樓地下二樓，今天清晨發生死亡車禍，賴姓清潔婦遭貨車撞死。記者陳宏睿／翻攝
中國醫藥大學附設醫院急重症大樓地下二樓，今天清晨發生死亡車禍，賴姓清潔婦遭貨車撞死。記者陳宏睿／翻攝

中國醫藥大學 車禍 過失致死

延伸閱讀

洛杉磯高速公路巴士追撞故障休旅車 1死32傷

發生死亡車禍…台南永康1路段左轉專用道惹議 交通局：盡速取消

竹東大橋死亡車禍！機車騎士慘遭槽車輾斃 當場死亡

影／台中驚悚車禍 7旬婦奔跑過斑馬線...慘遭賓士撞飛慘死

相關新聞

連闖5紅燈 無照酒駕撞死下班婦 駕駛羈押

五十九歲洪姓男子昨天凌晨酒後駕駛保時捷休旅車，在高雄市連闖五個紅燈後，撞死六十七歲蔡吳姓女騎士，酒測值高達一點二毫克；洪...

高雄3天2酒駕車禍 1、2月酒駕死傷較去年增16.5％

高雄市三天發生二起嚴重酒駕車禍，造成二死四傷，三年前妻子遭酒駕撞死的林姓男子昨批評，市長陳其邁「要求嚴格執法」的說詞和當...

北市南港公車左轉撞對向重機 男騎士左腳骨折送醫救治

60歲陳姓男子今天晚間8時許駕駛公車，沿台北市南港區經貿二路往南行駛，欲左轉南港路時，擦撞對向28歲徐姓男子沿研究院路往...

板橋新建案工地工人11樓墜落 重摔10樓地板手嚴重變形

新北市板橋區華江一路1處新建案工地今天中午發生工安意外。60多歲工人在11樓鷹架上施工時不慎跌落到10樓地板，墜落約3公...

和轎車一樣大！苗62發生大面積落石 砸中轎車1人輕傷送醫

苗栗縣大湖鄉苗62線2.3公里今天中午邊坡發生大面積落石，其中一顆大石頭有如轎車大小，路過一輛轎車被小落石砸中，造成1人...

離奇車禍？中國附醫地下室爆死亡車禍 清潔婦遭撞死

中國醫藥大學附設醫院急重症大樓地下二樓，今天清晨6時許發生死亡車禍，運送床單的外包商陳姓司機開車行經該處時，與六旬賴姓清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。