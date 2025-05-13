聽新聞
0:00 / 0:00
離奇車禍？中國附醫地下室爆死亡車禍 清潔婦遭撞死
中國醫藥大學附設醫院急重症大樓地下二樓，今天清晨6時許發生死亡車禍，運送床單的外包商陳姓司機開車行經該處時，與六旬賴姓清潔女工碰撞，賴女傷重不治，陳無酒精濃度，詳細案發過程，警方正在釐清，全案將依過失致死罪偵辦。
經查，陳姓男子（54歲）是負責運送醫院床單、棉被等布料的外包商司機，在今天清晨6時許開車到中國醫藥大學附設醫院急重症大樓地下二樓時，與賴姓清潔婦（61歲）碰撞，賴女送醫急救後仍不治。
第二警分局獲報後到場調查，陳男無酒精濃度，目前由鑑識小隊到場勘查採證，後續依規定報請台中地檢署檢察官相驗，詳細事故原因，將蒐集相關跡證以釐清案情，陳男將依涉嫌過失致死罪移送偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言