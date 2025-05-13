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屏東男童遭剃光頭只給小塊麵包 網友扮柯南曝仍有疑點

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

屏東一名4歲剃光頭男童被寄養家庭帶往高市前鎮區某知名泰式餐廳用餐，被好心女子拍下，在餐桌前雙手緊貼膝蓋，看大人猛啃大餐，眼神無辜、異常安靜，大人最後只給他一小塊麵包，擔心男童受虐將影片PO網，引發網友熱議；雖社會處昨訪視男童指暫時未發現有不當對待，但有不少網友扮柯南曝仍有多處疑點。

屏東縣社會處為調查引發網友高討論度的光頭男童是否遭寄養家庭虐待一事，昨指派社工至幼兒園及寄養家庭，啟動訪視調查，分別訪視男童、幼兒園老師、園長及寄養家庭。

對於網友質疑為何寄養家庭大人在餐桌上大快朵頤，男童卻不給東西吃，最後只給一小塊麵包打發，訪視報告指，寄養家庭稱因男童11日就診，被診斷是「急性腸胃炎」，只能讓他吃麵包。

將男童剃光頭，係因天氣炎熱，原本三分頭的男童流汗一直抓頭皮，寄養媽媽在男童同意下，才帶他去剃光頭髮；至於男童膝蓋看起來黑黑的，社工查看確認是皮膚黑色素沉澱，非瘀青瘀傷造成；社會處並公布社工訪視男童的畫面，指男童未有退縮、呆滯或驚恐神情，但剛開始對陌生人會較拘謹，互動後活潑。

對於社會處對外公布男童的訪視調查結果，網路社群Threads仍有不少網友不埋單，扮柯南提出疑點及看法；有網友質疑寄養家庭對小孩剃光頭的作法指出，若是自己親生小孩，會因天氣熱將他剃光頭？才4、5歲的小孩卻正襟危坐（在餐桌上），是有多害怕；若是小孩得腸胃炎，連水都不給他喝嗎？

有網友則認為，寄養家庭一個月領好幾萬元，應該要更照料小朋友，至少點一樣他可以吃的食物，怎會塞一個麵包就了事？不懂寄養家庭的說法，社會處怎會相信沒問題，為何社會局總是會相信，相信到剴剴被虐死還在相信。

一名男網友指出，腸胃不好，整間餐廳沒有一個可以給他吃的東西，還坐著不敢亂動，在外面都如此了，沒有外人的地方更不敢想像。

高市一名謝姓二寶媽從看到影片後即持續關注，謝女表示，她相信「社會處見到小男童後他很活潑」的說詞，但小朋友基本上除非真的被打到傻了，不然只要有人專心和他們玩、給他們玩具，他們瞬間都很開心，不會因為平常過不好而受影響，表現悶悶不樂，因為4歲孩子和大人不同，孩童的情緒都是瞬間的，只要開心的事發生，尤其是跟玩有關，他們當下就會開心。

謝女認為，社會局指男童表情很活潑，完全不能代表他之前過得沒事，至少和我們認知寄養家庭或大人對一個撫育的小童該有的對待有很大的落差；希望社會處能深入調查、關切男童的身心及寄養家庭對待孩童的狀況，以及早因應，保護孩子平安。

屏東縣政府社會處昨到幼兒園訪視男童。圖／屏東縣政府社會處提供
屏東縣政府社會處昨到幼兒園訪視男童。圖／屏東縣政府社會處提供
屏東縣政府社會處昨到幼兒園訪視男童，仔細檢查膝蓋黑黑的情況，經檢視後不是瘀青瘀傷。圖／屏東縣政府社會處提供
屏東縣政府社會處昨到幼兒園訪視男童，仔細檢查膝蓋黑黑的情況，經檢視後不是瘀青瘀傷。圖／屏東縣政府社會處提供
屏東縣政府社會處昨到幼兒園訪視男童，稱社工和男童互動後他很活潑。圖／屏東縣政府社會處提供
屏東縣政府社會處昨到幼兒園訪視男童，稱社工和男童互動後他很活潑。圖／屏東縣政府社會處提供

寄養家庭

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