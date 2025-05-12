高雄3天2酒駕車禍 1、2月酒駕死傷較去年增16.5％

高雄市三天發生二起嚴重酒駕車禍，造成二死四傷，三年前妻子遭酒駕撞死的林姓男子昨批評，市長陳其邁「要求嚴格執法」的說詞和當年如出一轍，根本未展現決心；民團也直言，酒駕防制政策嚴重失靈。

二○二一年十二月間，男子黃子洋駕駛ＢＭＷ轎車在愛河邊一路超速撞上過馬路的范女一家四口，范女喪命，二名女兒、林姓丈夫受重傷，黃最後判九年十月徒刑確定。

林昨勾起傷痛回憶，痛斥「酒駕零容忍」只是口號，徹底心寒政府對酒駕防制態度。

台灣酒駕防制社會關懷協會指出，根據交通統計查詢網最新統計數字，全國一、二月酒駕事故死傷人數較去年同期下降一○．二％，高雄一、二月酒駕事故死傷人數卻較去年同期增十八人，增幅達一六．五％，顯示市府酒駕防制政策嚴重失靈。

市警局長林炎田說，上周警方針對五百多處業者宣導「酒駕零容忍」，不幸三天內又發生兩起酒駕致死，今年針對酒駕防範，警方比去年強度增加，也請業者共同防制。