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連闖5紅燈 無照酒駕撞死下班婦 駕駛羈押
五十九歲洪姓男子昨天凌晨酒後駕駛保時捷休旅車，在高雄市連闖五個紅燈後，撞死六十七歲蔡吳姓女騎士，酒測值高達一點二毫克；洪有酒駕拒測紀錄，駕照被吊銷，昨無照酒駕撞死人，檢方訊後聲押獲准。
高雄市十日才發生鄭姓男子酒駕逆向撞死騎機車李姓高職生，李搭載的顏姓女學生也重傷未脫險；不到三天發生兩起嚴重酒駕撞死人事故，高雄市長陳其邁昨要求嚴格執法，市警局下令十七個分局動員逾三百名警力，即日啟動「酒駕大執法」專案，強勢取締酒駕。
警方調查，洪男前天深夜在三民區友人住處喝酒後，開車沿中華路北上，後右轉大順路疾駛，連闖四個紅燈，差點撞上其他車輛；昨凌晨零時許行經大順一路、龍德路口再闖紅燈，蔡吳姓婦人騎機車從龍德路口綠燈起步，當場被撞上，連人帶車拖撞至輕軌軌道停下，婦人送醫不治。
警方到場時洪男呈爛醉樣，態度極不配合，囂張嗆員警「憑什麼銬我」，還向其他目擊民眾喊「警察殺人」，被帶回派出所後倒頭大睡。他酒醒後自稱粗工，待業中，保時捷是友人欠錢提供使用「抵債」，未在自己名下；警方查出洪六年前曾因攔查拒測被罰九萬元，汽車駕照也被吊銷，肇事時為「無照酒駕」狀態。
死者是瘖啞人士，在三溫暖洗衣房工作多年，原本已退休，後來又被老東家找回幫忙；昨天凌晨下班後沿著平常通勤路線返家，卻遇死劫，女兒接獲警方通知趕到現場，悲痛欲絕。
「不要再放任這些酒駕犯了！」檢警昨相驗遺體，死者丈夫在殯儀館時一臉茫然，談到妻子時不時掩面痛哭。死者女兒則痛批酒駕很過分，「坐計程車不會花很多錢，為何不坐計程車？」他們對洪男無法原諒，希望政府能將酒駕者重判，不要讓這些人認為不會被關、不會被罰，還是一樣酒駕開車。
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