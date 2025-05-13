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虛擬貨幣假網站坑百人5000萬 科技老闆等8人落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

屏東縣許姓金主成立詐欺機房，找科技公司設計假網站騙人，檢警去年至今年間4度收網，帶回許等涉案8人。記者陳宏睿／翻攝
屏東縣許姓金主成立詐欺機房，找科技公司設計假網站騙人，檢警去年至今年間4度收網，帶回許等涉案8人。記者陳宏睿／翻攝
嘉義縣蔡姓工程師是科技公司負責人，去年疑與屏東縣許姓金主合作，以每月5萬元酬勞，替許設計投資虛擬貨幣的假網站，詐騙被害人，至少百人受害，損失逾5000萬元。檢警去年至今年4月收網，帶回許等涉案8人，許遭羈押禁見。

刑事局中打5隊去年初清查假投資被害人資料，針對假投資網站網域清查，發現45歲蔡男具工程師背景，成立某科技公司，涉以每月5萬元代價，替屏東詐欺機房的26歲許姓金主，設計假投資虛擬貨幣網站，由機房機手以假投資方式詐騙。

該詐欺機房在臉書等社群軟體刊登徵才訊息，吸引被害人加LINE好友、投資群組，再以高獲利投資為由，提供假投資網站誘騙被害人操作，使用人頭帳戶轉帳、虛擬貨幣及超商繳費等方式，供被害人入金，增加檢警查緝困難。

警方調查，若遇到缺錢的被害人，歹徒改以募資、洗金流協助貸款為由，詐騙被害人提供帳戶，依詐團指示轉帳，最終被害人不僅損失金錢，還成為人頭帳戶及洗錢共犯。

檢警去年7月、9月先查緝蔡男及員工到案後，今年1月、4月溯源追查屏東地區詐欺機房、金主等6人。全案查扣現金95萬餘元、雙B名車各1輛、手機、電腦設備等贓證物，清查涉案假投資網站詐騙被害人逾100人，財損金額超過5千萬元。

全案依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法移送檢方偵辦，檢察官向管轄法院聲請羈押許姓金主獲准。

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