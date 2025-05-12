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影／好吃到想甩尾？他衝彰化吃湯包 買完燒胎居民報警

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化秀水鄉彰水路一間知名湯包店，上周一名駕駛開車來買了湯包後，竟在路口甩尾燒胎揚長而去，驚醒附近居民氣得報警。警方根據路口監視器，查出甩尾駕駛是住台北的20歲羅姓男子，已通知到案說明，將依涉及公共危險罪嫌移送偵辦。

警方初步調查，6日清晨近5點天色還暗暗的，一輛汽車在湯包店前，當時還有數輛車經過，汽車在路口打著左轉燈，等別的車輛通過後，駕駛竟在路口就表演起一圈半的甩尾，才揚長而去。

由於汽車駕駛甩尾時輪胎和地面發出尖銳的燒胎聲音，將附近民眾驚醒，居民表示，由於湯包店平常開店很早，因湯包店的知名度，已被年輕人po在網路上，所以前來消費的許多都是年輕人，附近居民在睡夢中，就會聽到汽機車聲前來消費，而被吵醒苦不堪言，上周更聽到甩尾燒胎的尖銳聲，居民才氣得報警。

警方根據路口監視器查到甩尾的是羅姓駕駛，他是台北人，坦承是買完湯包後一時興趣就甩尾而去，警方表示，羅男已違反道路交通管理處罰條例，可處6千元以上、3萬6千元罰鍰，同時也涉公共危險罪，已函送彰化地檢署偵辦。

一名駕駛開車到秀水鄉彰水路知名湯包店買完湯包後，竟在路口甩尾燒胎揚長而去，驚醒附近居民氣得報警。圖／民眾提供
一名駕駛開車到秀水鄉彰水路知名湯包店買完湯包後，竟在路口甩尾燒胎揚長而去，驚醒附近居民氣得報警。圖／民眾提供
一名駕駛開車到秀水鄉彰水路知名湯包店買完湯包後，竟在路口甩尾燒胎揚長而去，驚醒附近居民氣得報警。圖／民眾提供
一名駕駛開車到秀水鄉彰水路知名湯包店買完湯包後，竟在路口甩尾燒胎揚長而去，驚醒附近居民氣得報警。圖／民眾提供

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