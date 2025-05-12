高市3天2起重大酒駕事件 民團批市府政策失靈

高市3天內連續發生兩起重大酒駕傷亡案，共造成高職生、在三溫暖洗衣房工作喑啞婦人等2人命喪輪下，以及1重傷、3輕傷慘劇；臺灣酒駕防制社會關懷協會今天發新聞稿批評，高市府酒駕防制政策失靈，才讓酒駕者無視公權力，如恐攻危害市民性命。

對於防制酒駕社團的批評，高市警局拿出具體作為，今晚起將一連3天執行酒駕大執法，動員17個分局共361名警力，由各分局「因地制宜」針對酒駕熱點、熱時加強取締，實施路檢攔查勤務，並在周邊道路實施機動交叉巡查，精準執行取締勤務，以遏止民眾酒駕的僥倖心態。

「酒駕死傷人數的增減，反應縣市政府於酒駕防制作為上的努力與成效。」臺灣酒駕防制社會關懷協會搬出交通統計查詢網最新數字指出，全國114年1至2月酒駕事故死傷人數為1466人，相較113年同期死傷人數1633人，減少167人，整體呈現下降10.2%。

但反觀高雄市，114年1至2月酒駕事故死傷人數127人，較113年同期死傷人數109人，不降反增18人，增幅達 16.5%；另觀察114年1至2月高雄市酒駕交通事故件數100件，相較113年同期75件，增加25件，大幅增加33.3%。

該協會指出，高市近日又發生嚴重酒駕死亡事故，並非偶發個案；協會批評，連續重大酒駕死傷案件顯示，高市府酒駕防制政策失靈，才讓酒駕者無視法律、公然挑戰公權力，宛如恐怖攻擊危害市民性命。

該協會表示，警政署於3年前曾要求各警察機關溯源至酒駕肇事者喝酒的營業場所，查訪業者是否勸導民眾酒後不開車，若查獲未勸導第3次以上，要結合各直轄市、縣市政府建管、工務、消防、衛生及稅務等部門加強稽查，賦予業者防酒駕社會責任；協會質疑高市府與警察局在查處酒駕案件溯源營業場所績效與各局處執行，是否有落實。

對於高市長陳其邁下令警局嚴格執法並嚴厲懲處以杜絕酒駕一事，該協會指出，酒駕執法並非短期大執法與口號就能即刻改善，酒駕執法毫無假期，應每日常態執行，並需整合跨局處策略，針對高風險時段、場所與族群，以系統性防堵酒駕漏洞。 洪姓男子昨天凌晨酒駕上路撞死6旬婦人，強大撞擊聲驚動附近高樓住戶，酒測值嚴重超標，幾乎已是爛醉程度。圖／讀者提供 鄭姓營造公司工地主任10日凌晨酒駕撞上迎面而來的機車，騎機車的李姓高職生當場死亡，另造成1重傷及3輕傷慘劇。圖／讀者提供

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