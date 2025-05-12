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影／驚險瞬間！數十噸巨石崩落砸車 苗62線封路至明早7點

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣大湖鄉通往泰安鄉的苗62線2.1公里處富興村路段，今天中午發生山壁巨石崩落意外，現場監測系統的驚險瞬間畫面曝光，當時1輛機車剛路過，後方1輛黑色車閃避不及遭落石砸中車輛，緊接著1輛白色轎車見狀緊急煞停，雖右車身也遭砸中，但倖免於巨石的恐怖災難。

現場黑色轎車乘客1人受傷送醫，無生命危險，後方白色轎車車身有多處明顯凹損；事發後，縣府已派廠商清出單線車道，但因其中1顆巨石重達數十噸，外觀比較車還巨大，排除不易，今晚7點到明天早上7點封閉禁止通行。

由於該路段是易落石路段，縣府交通工務處裝設有監測系統，也拍下山壁巨石崩落的驚險瞬間！白色轎車男駕駛下車後先觀察山壁，確定再沒落石，跑到右側車身查看車損狀況，接著才打電話報警。

轄區大湖警方也呼籲近期山區天候不穩，民眾行駛山區道路務必注意落石警示標誌，並降低車速、提高警覺，以防突發狀況；若遇路面異常，應立即通報相關單位，以確保自身與他人安全。

交通工務處表示，苗62線邊坡受到近兩日豪雨影響，使該處地質鬆動岩塊裂解崩落，造成苗62線2.1K路段邊坡落石坍方，落石坍方發生時有2輛車輛行經該處受到落石波及，造成1名乘客受傷。

因苗62線2.1K處上邊坡仍屬於不穩定狀態，坡面上散布零星危石，隨時有可能再次發生落石坍方情形。今天先調派機具處理路上大型落石塊，但考量上方坡面危石較多且夜間視線不良，為維護用路人通行安全，苗62線於今晚7點至明天上午7點封路，明日再行調派機具清理該處坡面刷坡的搶通作業，請民眾依交通管制改道行駛。

苗62線於今晚7點至明天上午7點封路，縣府明天將再行調派機具清理該處坡面刷坡的搶通作業，請民眾依交通管制改道行駛。圖／警方提供
苗62線於今晚7點至明天上午7點封路，縣府明天將再行調派機具清理該處坡面刷坡的搶通作業，請民眾依交通管制改道行駛。圖／警方提供
現場崩落巨石重達數十噸，外觀比較小客車還巨大，排除不易。圖／民眾提供
現場崩落巨石重達數十噸，外觀比較小客車還巨大，排除不易。圖／民眾提供
苗62線2.1公里，位在大湖鄉富興村路段，今天中午發生山壁巨石崩落意外，現場驚險瞬間相當恐怖。圖／警方提供
苗62線2.1公里，位在大湖鄉富興村路段，今天中午發生山壁巨石崩落意外，現場驚險瞬間相當恐怖。圖／警方提供
白色轎車右側車身也遭落石砸中，有多處明顯凹損，駕駛幸運逃過一劫並未受傷。圖／警方提供
白色轎車右側車身也遭落石砸中，有多處明顯凹損，駕駛幸運逃過一劫並未受傷。圖／警方提供

交通管制 苗栗縣 落石 豪雨

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