光頭男童僅吃一塊麵包 屏縣社會處訪視未發現不當對待
有網友在Threads貼出一名光頭男童在餐廳用餐神情拘謹，大人點一桌菜，男童只吃一小塊麵包，網友擔心疑遭虐，引發熱議討論。屏東縣社會處表示，今指派社工到幼兒園與寄養家庭啟動訪視調查，暫時未發現有不當對待情形。
社會處表示，今指派社工至幼兒園及寄養家庭，啟動訪視調查，分別訪視男童、幼兒園老師、園長及寄養家庭，暫未發現有不當對待情形。
社會處表示，11日為男童看診的開業診所，今開立診斷證明稱男童是「急性腸胃炎」。
社會處指出，社工訪視男童過程，男童未有退縮、呆滯或驚恐神情，但剛開始對陌生人會較拘謹，互動後活潑。據社工訪視評估寄養家庭居家環境整潔照顧環境佳，評估男童各項發展及身心狀態均無異常，未發現有不當對待情形；社會處辦公室今也接獲至少10多通熱心民眾的關心電話詢問。
男童理光頭原因，社會處表示，男童原是三分頭，但因天氣炎熱，男童流汗一直抓頭皮，寄養家庭媽媽帶他去理頭髮，也有經過男童同意，剪完頭髮後，男童也童言童語問寄養媽媽「我是不是很可愛？」。
至於男童膝蓋會看起來黑黑的，社會處表示，經社工現場查看確認後，是皮膚黑色素沉澱，不是瘀青瘀傷造成的。
社會處重申，縣府重視兒童保護，對任何可能不當對待零容忍，也感謝社會各界對兒童福祉的關注與提醒。為保護寄養童的隱私與身心發展，依兒童及少年福利權益保障法第69條規定，任何人不得以公示方式揭示足資辨別身分的資訊，社會處籲請社會大眾勿轉傳相關影片與照片，共同守護兒童的隱私與安全。
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