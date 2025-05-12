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彰化車禍衝入農地釀1死 汽車駕駛人驚魂未定呆坐車內

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣田中鎮今發生死亡車禍，一名機車騎士與汽車對撞，雙雙衝入旁邊農地，機車騎士傷重送醫不治，汽車駕駛人未受傷，坐在車內不知所措，警方接獲路人報案趕到帶回汽車駕駛人，詢問後依過失傷害致死罪嫌移送偵辦。

據了解，車禍發生在上午7點多，陰天，機車男騎士（48歲）沿民光路前進，在民光路一段227巷、和斗中路二段604號的巷口與汽車相撞，機車騎士頭戴安全帽被撞飛倒在農地間，機車留在原地，現場散落機車車殼碎片，汽車男駕駛人連人帶車墜落田間。

路人通報警消，消防局田中分隊出動1輛救護車、兩名消防人員趕到，消防救護員初步檢查機車騎士雙腿骨折，肢體擦挫傷，無呼吸心跳，連忙送往田中和仁醫院急救，但回天乏術。警方發現汽車駕駛人在車內，似乎受到驚嚇不知所措，初步檢傷未受傷。

車禍事故地點周邊是農田，路口有閃光鏡，沒監視錄影器，警方正調閱車輛行車紀錄器及訪查附近住戶，以釐清車禍發生原因。

彰化縣田中鎮民光路與斗中路的一處巷口發生死亡車禍，汽車墜落農地。圖／民眾提供
彰化縣田中鎮民光路與斗中路的一處巷口發生死亡車禍，汽車墜落農地。圖／民眾提供

交通事故 彰化 死亡 車禍 農地

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