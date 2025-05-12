國道警攔查違規男子拒檢 嘉義竹崎交流道自撞火燒車

男子疑酒駕未攜安全帶又拒檢逃逸，國道警追緝至竹崎交流道，疑失控自撞電桿火燒車，警協助脫困，並聯絡嘉縣消防局救援，撲滅火勢車輛已全毀，男子肢體外傷，拒絕送醫，詳細肇事原因警方調查中。

國道警方表示，今天清晨大隊古坑分隊依規畫於國道3號南向梅山交流道入口匝道執行取締未依規定繫安全帶專案勤務，該車行經路檢點時，經執勤人員發現32歲駕駛周男未繫安全帶並散發酒氣，準備攔停該車，但周男拒絕停車往前逃逸，警方見狀駕車尾隨，該車往南逃逸至竹崎交流道不明原因失控自撞電線桿，約3分鐘後車輛起火燃燒。

員警現場發現車內只有駕駛周男，協助周男脫困確認無明顯外傷，旋即通報轄區嘉義縣民雄分局及消防局，周男經民雄分局實施酒測有酒精反應惟未達肇事移送公共危險標準，全案由民雄分局依交通事故規定辦理。

嘉義縣消防局表示，清晨6點多獲報於民雄鄉國道3號竹崎交流道下方平面道路附近發生事故，立即派遣分隊前往，抵達後回報現場為1輛自小客車車禍，傷者1名男性，意識清楚，肢體外傷，拒絕送醫，後續交由轄區員警處理。