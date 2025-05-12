殺死女高中生後自戕...台中男今拔管 轉普通病房明訊問

台中市詹姓男子與桃園市詹姓女高中生曾交往，前天利用交還「寵物鼠」機會，求詹女復合未果，詹手持雙刀殺死詹女後自戕，一度插管住進加護病房，今天詹病況轉好，拔管轉普通病房，預計明天接受警詢、偵訊，釐清案情。

台中地檢署檢察官劉文賓昨早在林新醫院相驗此案，由詹女母親、舅舅等人協助，劉指出，詹女所受致命傷為何，需要後續解剖釐清，排定於明天解剖。詹女遺體從醫院移往台中殯儀館時，詹女母痛哭「妳要跟好」，令人鼻酸。

經查，詹姓男子（24歲）是中部大學畢業，與在桃園就讀高中的詹女（18歲）曾交往，二人在今年3、4月間分手，前天詹女由彭姓學長開車載著南下，前往台中南屯區忠勇路的詹男租屋處，拿回「寵物鼠」與個人物品。

因詹男求復合失敗，拿出預藏的水果刀刺殺詹女胸、背處後，再拿出折疊刀往自己胸口猛刺四、五下，詹女送醫傷重不治。