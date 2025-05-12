測新藥獲高額獎金？台中警急阻詐「保住百萬元」

台中市一名婦人（中）日前被詐團誆騙只要測試新藥就可獲高額獎金，依指示到銀行要提領新台幣100萬元「稅金」給詐團時，行員機警發現有異，通知警方到場合作阻詐。（翻攝照片）中央社 陳姓婦人被詐團誆騙只要測試新藥就可獲高額獎金，依指示到銀行要提領新台幣100萬元「稅金」給詐團時，行員發現有異報案，與警方合作成功阻詐。

台中市政府警察局第六分局今天表示，何安派出所4月接獲轄內銀行報案，有婦人疑遭詐騙要提款，請警方到場協助。

員警到場後了解，陳姓婦人被詐團誆騙只要配合測試最新「中藥品」就能獲高額獎金，就自願報名對方設立的網路群組，填寫保證書。

陳姓婦人數週後收到測試藥品，在對方要求下到銀行提款100萬元，先繳納「稅金」以獲得約20萬美元（約新台幣605萬元）「高額獎勵」。

陳姓婦人到銀行時，行員詢問提款目的後，發現有異報警，員警到場得知狀況後，告知是詐騙手法。經警方與行員勸說，陳姓婦人打消提款念頭，保住積蓄。