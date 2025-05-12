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科技執法又惹議！臨停30秒挨罰 專家：紅線本就「零容忍」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥認為，針對爭議較多的新設點位，可透過一段宣導期，讓駕駛人有緩衝的適應時間。記者張策／攝影
成功大學交通管理科學系教授鄭永祥認為，針對爭議較多的新設點位，可透過一段宣導期，讓駕駛人有緩衝的適應時間。記者張策／攝影

新北市近年推動「科技執法」取締違規停車，其中針對紅線臨時停車的取締標準「逾30秒即開罰」，引發部分民眾質疑過於嚴苛。然而在交通專家眼中，紅線本就代表「禁止一切停車行為」，問題關鍵並不在於秒數，而是畫線規畫是否合理、臨停需求是否被納入考量。

消基會交通委員會召集人李克聰指出，「紅線就是紅線，停五秒也是違規」，它的本質是全面禁止臨停的標示，因此所謂「停超過30秒才罰」，其實已是執法上給予的彈性。他強調，真正應該檢討的是紅線設置是否過度泛濫、忽視了民眾合理的臨停需求。

「紅線要畫得謹慎，不能太隨便，」李克聰說，「有些地方若有實際臨停需求，就該改畫黃線，設定臨時停車時間，這樣才是制度設計應有的彈性。」

交通管理的根本精神在於動線順暢與安全維護。成功大學交通管理科學系教授鄭永祥也認為，從法律上看，紅線禁止停車並無問題，問題是如何讓政策「落地」並讓民眾理解與配合。他建議，針對爭議較多的新設點位，可透過一段宣導期，讓駕駛人有緩衝的適應時間。

「制度可以搭配動線規畫思考，例如裝卸區可以設半小時停車時限，超過再舉發，而非一刀切。」鄭永祥表示，像新店北新路88巷這類鄰近公共設施、巷內本就狹窄的路段，更應從空間機能與人流需求出發，檢討畫線與執法配置。

整體而言，兩位專家皆認為：「紅線」本身代表的交通意涵不容動搖，但制度的合理性，應建立在「有彈性但不亂給彈性」的原則之上。回歸政策本質，是透過審慎規畫與民眾教育，讓法令執行既能達成秩序，也不致失去人性。

新北市近年推動「科技執法」取締違規停車，其中針對紅線臨時停車的取締標準「逾30秒即開罰」，引發部分民眾質疑過於嚴苛。記者張策／攝影
新北市近年推動「科技執法」取締違規停車，其中針對紅線臨時停車的取締標準「逾30秒即開罰」，引發部分民眾質疑過於嚴苛。記者張策／攝影
消基會交通委員會召集人李克聰認為，有些地方若有實際臨停需求，就該改畫黃線。記者張策／攝影
消基會交通委員會召集人李克聰認為，有些地方若有實際臨停需求，就該改畫黃線。記者張策／攝影

交通違規 成功大學 法律 科技執法

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