快訊

才傳登記結婚 李唯楓拋震撼彈！掰了3年女友

民進黨團指憲訴法「不到1秒」宣示修正通過 黃國昌稱上千案都如此

遭酒駕逆向撞擊...女高職生仍與死神搏鬥 父盼集氣幫度難關

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

鄭姓營造公司工地主任10日凌晨酒駕撞上迎面而來的機車，騎機車的李姓高職生當場死亡，1重傷及3輕傷慘劇。圖／讀者提供
鄭姓營造公司工地主任10日凌晨酒駕撞上迎面而來的機車，騎機車的李姓高職生當場死亡，1重傷及3輕傷慘劇。圖／讀者提供
高雄3天2起酒駕肇事車禍，造成2死4傷，其中一名仍在與死神搏鬥的顏姓女高職生，插管急救，昏迷指數徘徊在2、3，尚未脫離險境。顏父說，孩子相當不樂觀，因腦壓高還在加護病房觀察，希望大家幫集氣祈禱讓她度過難關。

前天三民區同盟三路、九如三路口發生自小客車連續逆向撞擊3部機車，造成李姓高職生傷重不治，機車後座的顏姓女學生頭部重創，送往高醫急救，仍在加護病房觀察，據了解，2人是班對，才剛考完畢業考，沒想到畢業前夕發生憾事。

校方指出，車禍當下已接獲校安通報，立即啟動危機處理，第一時間請導師聯繫李生家長關心，全力協助家屬處理後續事宜，後續針對身故學生班上，輔導處今天啟動班級輔導及減壓團體輔導，全力協助家屬善後。

校方表示，顏姓女學生因撞擊頭部現於高醫加護病房，因腦壓過高，仍在觀察中，今天早上導師探視情況仍不樂觀，這幾天是關鍵期，顏父希望同學幫忙集氣祈禱，今天學校帶領同學集氣祝禱，並協助同學面對事件心情調適。

另外，李姓高職生父母親已不在身邊陪伴，由祖母拉拔長大，接獲孫子驟逝噩耗哭斷腸。校方表示，目前阿嬤處理遺體相驗作業，若有需協助事項將全力協助。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

加護病房 車禍 酒駕 高醫

延伸閱讀

連2起酒駕撞死人...高警動員361人 今晚連3天「大執法」

黃仁勳將來台 陳其邁：高雄輝達5月有很多技術交流

新北土城六旬婦5度酒駕 心疼愛孫保險功虧一簣乖乖繳罰款

影／高雄3天內接連2起酒駕奪2命 市長陳其邁也怒了

相關新聞

保時捷變「行動炸彈」釀1死 高雄爛醉男一路橫衝畫面曝

高雄59歲洪姓男子今凌晨0時許，在鼓山區大順一路、龍德路口撞死剛下班的蔡吳姓婦人，洪男呼氣酒測值高達每公升1.2毫克，他...

基隆巡官缺額全國各縣市最高 上半年統調不外調成話題

基隆警職勤務量與雙北相當，但無繁重加給，流動率高，擴大警力缺口。今年上半年警職統調，基市警察局長林信雄決定不外調，引發議...

機車北宜過彎失控飛墜山崖 新北男全身擦挫傷撿回一命

新北市24歲吳男今午12時許騎機車行經石碇區北宜公路28.4公里處一處右彎時，機車打滑失控衝向對向護欄，吳男墜落3公尺深...

板橋新建案工地工人11樓墜落 重摔10樓地板手嚴重變形

新北市板橋區華江一路1處新建案工地今天中午發生工安意外。60多歲工人在11樓鷹架上施工時不慎跌落到10樓地板，墜落約3公...

影／急煞急停拒檢…他先撞石墩再撞警車 棄車逃逸卻在這遭逮

宜蘭礁溪警方昨晚執行巡邏勤務時，見前方一輛轎車不時的急煞急停，立即鳴笛示意攔檢，未料駕駛竟加速逃逸，途中仍是急煞急停，失...

和轎車一樣大！苗62發生大面積落石 砸中轎車1人輕傷送醫

苗栗縣大湖鄉苗62線2.3公里今天中午邊坡發生大面積落石，其中一顆大石頭有如轎車大小，路過一輛轎車被小落石砸中，造成1人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。