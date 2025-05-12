遭酒駕逆向撞擊...女高職生仍與死神搏鬥 父盼集氣幫度難關

鄭姓營造公司工地主任10日凌晨酒駕撞上迎面而來的機車，騎機車的李姓高職生當場死亡，1重傷及3輕傷慘劇。圖／讀者提供 高雄3天2起酒駕肇事車禍，造成2死4傷，其中一名仍在與死神搏鬥的顏姓女高職生，插管急救，昏迷指數徘徊在2、3，尚未脫離險境。顏父說，孩子相當不樂觀，因腦壓高還在加護病房觀察，希望大家幫集氣祈禱讓她度過難關。

前天三民區同盟三路、九如三路口發生自小客車連續逆向撞擊3部機車，造成李姓高職生傷重不治，機車後座的顏姓女學生頭部重創，送往高醫急救，仍在加護病房觀察，據了解，2人是班對，才剛考完畢業考，沒想到畢業前夕發生憾事。

校方指出，車禍當下已接獲校安通報，立即啟動危機處理，第一時間請導師聯繫李生家長關心，全力協助家屬處理後續事宜，後續針對身故學生班上，輔導處今天啟動班級輔導及減壓團體輔導，全力協助家屬善後。

校方表示，顏姓女學生因撞擊頭部現於高醫加護病房，因腦壓過高，仍在觀察中，今天早上導師探視情況仍不樂觀，這幾天是關鍵期，顏父希望同學幫忙集氣祈禱，今天學校帶領同學集氣祝禱，並協助同學面對事件心情調適。

另外，李姓高職生父母親已不在身邊陪伴，由祖母拉拔長大，接獲孫子驟逝噩耗哭斷腸。校方表示，目前阿嬤處理遺體相驗作業，若有需協助事項將全力協助。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康