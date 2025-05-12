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鬼門關前搶人！昏迷最後一刻倒嘉醫門前 醫護及時救回男子

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

衛生福利部嘉義醫院心臟內科醫師羅勖中為病患看診。圖／嘉義醫院提供
衛生福利部嘉義醫院心臟內科醫師羅勖中為病患看診。圖／嘉義醫院提供

有名64歲男子日前在衛生福利部嘉義醫院大門口突然倒地昏迷，保全人員即時通報急診室，醫療團隊火速趕抵現場，初步判斷為院外心肺功能停止（OHCA），並出現心室纖維顫動（VF）。嘉義醫院團隊憑藉整合的急重症處置能力，成功挽救一條寶貴生命。昨天男子回診，多次向嘉醫團隊致謝，在危急時刻提供及時且專業的醫療救助，得以從鬼門關前生還，重新擁抱生命。

事件發生於上月21日上午10點多，急診醫護團隊第一時間施行高品質心肺復甦術（CPR）、電擊除顫及氣管插管等緊急處置，成功讓患者恢復自主心跳，並迅速轉入心導管室，由心臟內科醫師羅勖中緊急接手治療。經心導管檢查發現，患者左前降支（LAD）幾乎完全阻塞，為典型導致猝死的致命型心肌梗塞。羅勖中果斷進行冠狀動脈介入治療，於極短時間內開通阻塞血管並植入支架，有效恢復心肌灌流，爭取到救命的黃金時間。

醫師羅勖中表示，急性心肌梗塞導致的心跳驟停，若無即時處置，死亡率極高。能夠讓患者在短時間內恢復心跳並保持清醒，仰賴的是整體醫療團隊的無縫接力與高度默契。他強調，從插管、造影到支架植入，每一個步驟都講求時效與精準，團隊緊密合作是成功關鍵。

院長莊仁賓指出，此次成功搶救是醫院團隊展現急重症處理能力的最佳典範。從保全人員即時應變、急診醫護迅速處置，到心導管團隊專業手術與加護病房後續照護，展現出公立醫院24小時待命、守護民眾生命的責任與使命。

患者術後在加護病房觀察4至5天，順利轉入普通病房，於意識清楚、幾乎無明顯後遺症的情況下康復出院。

醫師羅勖中表示，急性心肌梗塞導致的心跳驟停，若無即時處置，死亡率極高。圖／嘉義醫院提供
醫師羅勖中表示，急性心肌梗塞導致的心跳驟停，若無即時處置，死亡率極高。圖／嘉義醫院提供

嘉義 心肌梗塞 患者 醫師

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