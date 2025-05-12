快訊

美中貿易休兵90天 道瓊期指應聲狂漲近1,000點

台中屋齡30年老屋占近5成 國外遊客驚見「不像先進城市」

美中會談聯合聲明出爐 美對中關稅從145%下調至30%

男子疑因舊怨涉持刀傷人 遭高市警逮捕法辦

中央社／ 高雄12日電

許姓男子與趙姓男子曾因酒後口角，9日涉嫌和李姓男子持刀攻擊在高雄三民區某處用餐的趙男，造成對方肢體多處撕裂傷送醫，許、李2人今天遭逮，訊後依殺人未遂罪嫌移送。

高雄市政府警察局三民第一分局員警表示，36歲趙男及友人9日晚上7時許在建國二路某店家用餐，突然遭25歲許男及27歲李男持刀攻擊，造成趙男右手臂及右大腿撕裂傷、意識清楚送醫救治。

警方表示，許、李2人涉嫌犯後徒步逃逸，經專案小組偵辦，2人今天中午12時許在苓雅區憲政路一間汽車旅館遭查獲拘提到案。

警方指出，許男到案稱，因先前曾被趙男口語揶揄、心生不滿，又因日前飲酒時，2人曾發生口角衝突，因此在與李男到高雄出遊時，碰巧遇見趙男，才會持西瓜刀攻擊對方。全案依殺人未遂罪嫌將許、李2人移送偵辦。

殺人未遂 汽車旅館 衝突

延伸閱讀

永安區興龍橋長期鹽蝕劣化 高市啟動改建估年底發包

高市警上周宣導防酒駕績效 這周連2起酒駕撞死人車禍

日本頻傳「無差別」攻擊…日男大阪持刀傷人 被捕稱不認識受害人

高市議會綠營6議員聯合聲明 要朱立倫為希特勒之說道歉

相關新聞

保時捷變「行動炸彈」釀1死 高雄爛醉男一路橫衝畫面曝

高雄59歲洪姓男子今凌晨0時許，在鼓山區大順一路、龍德路口撞死剛下班的蔡吳姓婦人，洪男呼氣酒測值高達每公升1.2毫克，他...

基隆巡官缺額全國各縣市最高 上半年統調不外調成話題

基隆警職勤務量與雙北相當，但無繁重加給，流動率高，擴大警力缺口。今年上半年警職統調，基市警察局長林信雄決定不外調，引發議...

機車北宜過彎失控飛墜山崖 新北男全身擦挫傷撿回一命

新北市24歲吳男今午12時許騎機車行經石碇區北宜公路28.4公里處一處右彎時，機車打滑失控衝向對向護欄，吳男墜落3公尺深...

板橋新建案工地工人11樓墜落 重摔10樓地板手嚴重變形

新北市板橋區華江一路1處新建案工地今天中午發生工安意外。60多歲工人在11樓鷹架上施工時不慎跌落到10樓地板，墜落約3公...

影／急煞急停拒檢…他先撞石墩再撞警車 棄車逃逸卻在這遭逮

宜蘭礁溪警方昨晚執行巡邏勤務時，見前方一輛轎車不時的急煞急停，立即鳴笛示意攔檢，未料駕駛竟加速逃逸，途中仍是急煞急停，失...

和轎車一樣大！苗62發生大面積落石 砸中轎車1人輕傷送醫

苗栗縣大湖鄉苗62線2.3公里今天中午邊坡發生大面積落石，其中一顆大石頭有如轎車大小，路過一輛轎車被小落石砸中，造成1人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。