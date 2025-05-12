男子疑因舊怨涉持刀傷人 遭高市警逮捕法辦
許姓男子與趙姓男子曾因酒後口角，9日涉嫌和李姓男子持刀攻擊在高雄三民區某處用餐的趙男，造成對方肢體多處撕裂傷送醫，許、李2人今天遭逮，訊後依殺人未遂罪嫌移送。
高雄市政府警察局三民第一分局員警表示，36歲趙男及友人9日晚上7時許在建國二路某店家用餐，突然遭25歲許男及27歲李男持刀攻擊，造成趙男右手臂及右大腿撕裂傷、意識清楚送醫救治。
警方表示，許、李2人涉嫌犯後徒步逃逸，經專案小組偵辦，2人今天中午12時許在苓雅區憲政路一間汽車旅館遭查獲拘提到案。
警方指出，許男到案稱，因先前曾被趙男口語揶揄、心生不滿，又因日前飲酒時，2人曾發生口角衝突，因此在與李男到高雄出遊時，碰巧遇見趙男，才會持西瓜刀攻擊對方。全案依殺人未遂罪嫌將許、李2人移送偵辦。
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