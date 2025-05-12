快訊

美中貿易休兵90天 道瓊期指應聲狂漲近1,000點

台中屋齡30年老屋占近5成 國外遊客驚見「不像先進城市」

美中會談聯合聲明出爐 美對中關稅從145%下調至30%

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆巡官缺額全國各縣市最高 上半年統調不外調成話題

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆警職勤務量與雙北相當，但無繁重加給，流動率高，擴大警力缺口。今年上半年警職統調，基市警察局長林信雄決定不外調，引發議論。市警局表示，這是穩定基層幹部人力的暫時措施，待警大畢業生新血加入，10月就會再開放。

基隆市處在台北、新北之間，勤務量與六都相當，但長期未如六都都警職享有繁重加給及升遷誘因，導致警力流向雙北，並在警界引發不平之鳴。

基隆市長謝國樑上任後，表示會努力向中央爭取，近幾任市警局長也透過各種管道，反映基層心聲。林信雄今年1月16日到職，也將爭取繁重加給及組織人事結構調整列為重要工作，鼓勵年輕幹部擔任所長職務。

市警局表示，全市巡官目前缺額43人，缺額率高達45.7%，為全國各縣市警察機關最高縣市，更接全國平均缺額率的2.3倍，對治安維護與勤務運作造成壓力。

警界每年5月、10月進行統調作業，6月則有警大畢業生加入。林信雄考量目前巡官缺額狀況，決定依「警察人員陞遷辦法」晉升警務員，爭取警政署補實巡官缺額，並暫停5月統調外調作業，10月統調再恢復正常作業。

市警局近期晉升20名警務員，讓2線1星的巡官多掛1顆星。有些資深警官回想過去，巡官要多掛1顆星並不容易，自嘆生不逢時，也有人質疑高層「圖利」特定人。

市警局表示，這波晉升警務員是依據「警察人員陞遷辦法」辦理，程序合法、公開透明。晉升名單綜合考量年資、績效與職缺，由人評會審核通過，絕非「帳面操作」或圖利特定對象。晉升巡官也有助留任優秀人才，減少人力缺口。

基市警察局長林信雄決定5月警職統調作業不外調，引發議論。市警局表示，這是穩定基層幹部人力的暫時措施，待警大畢業生新血加入，10月就會再開放。本報資料照片
基市警察局長林信雄決定5月警職統調作業不外調，引發議論。市警局表示，這是穩定基層幹部人力的暫時措施，待警大畢業生新血加入，10月就會再開放。本報資料照片

基隆 幹部 警察

延伸閱讀

基隆議會開議 議員要求道歉 謝國樑：非常難過 充滿歉意

新竹「汰欣」失利 基隆「絕沛」仍待衝刺…王義川今助講

王義川指當立委1年多未提案 林沛祥不予回應

全國校際音樂大賽勝出學生樂團 將登「愛嶼搖滾」舞台

相關新聞

保時捷變「行動炸彈」釀1死 高雄爛醉男一路橫衝畫面曝

高雄59歲洪姓男子今凌晨0時許，在鼓山區大順一路、龍德路口撞死剛下班的蔡吳姓婦人，洪男呼氣酒測值高達每公升1.2毫克，他...

基隆巡官缺額全國各縣市最高 上半年統調不外調成話題

基隆警職勤務量與雙北相當，但無繁重加給，流動率高，擴大警力缺口。今年上半年警職統調，基市警察局長林信雄決定不外調，引發議...

機車北宜過彎失控飛墜山崖 新北男全身擦挫傷撿回一命

新北市24歲吳男今午12時許騎機車行經石碇區北宜公路28.4公里處一處右彎時，機車打滑失控衝向對向護欄，吳男墜落3公尺深...

板橋新建案工地工人11樓墜落 重摔10樓地板手嚴重變形

新北市板橋區華江一路1處新建案工地今天中午發生工安意外。60多歲工人在11樓鷹架上施工時不慎跌落到10樓地板，墜落約3公...

影／急煞急停拒檢…他先撞石墩再撞警車 棄車逃逸卻在這遭逮

宜蘭礁溪警方昨晚執行巡邏勤務時，見前方一輛轎車不時的急煞急停，立即鳴笛示意攔檢，未料駕駛竟加速逃逸，途中仍是急煞急停，失...

和轎車一樣大！苗62發生大面積落石 砸中轎車1人輕傷送醫

苗栗縣大湖鄉苗62線2.3公里今天中午邊坡發生大面積落石，其中一顆大石頭有如轎車大小，路過一輛轎車被小落石砸中，造成1人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。