基隆巡官缺額全國各縣市最高 上半年統調不外調成話題

基隆警職勤務量與雙北相當，但無繁重加給，流動率高，擴大警力缺口。今年上半年警職統調，基市警察局長林信雄決定不外調，引發議論。市警局表示，這是穩定基層幹部人力的暫時措施，待警大畢業生新血加入，10月就會再開放。

基隆市處在台北、新北之間，勤務量與六都相當，但長期未如六都都警職享有繁重加給及升遷誘因，導致警力流向雙北，並在警界引發不平之鳴。

基隆市長謝國樑上任後，表示會努力向中央爭取，近幾任市警局長也透過各種管道，反映基層心聲。林信雄今年1月16日到職，也將爭取繁重加給及組織人事結構調整列為重要工作，鼓勵年輕幹部擔任所長職務。

市警局表示，全市巡官目前缺額43人，缺額率高達45.7%，為全國各縣市警察機關最高縣市，更接全國平均缺額率的2.3倍，對治安維護與勤務運作造成壓力。

警界每年5月、10月進行統調作業，6月則有警大畢業生加入。林信雄考量目前巡官缺額狀況，決定依「警察人員陞遷辦法」晉升警務員，爭取警政署補實巡官缺額，並暫停5月統調外調作業，10月統調再恢復正常作業。

市警局近期晉升20名警務員，讓2線1星的巡官多掛1顆星。有些資深警官回想過去，巡官要多掛1顆星並不容易，自嘆生不逢時，也有人質疑高層「圖利」特定人。