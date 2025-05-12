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機車北宜過彎失控飛墜山崖 新北男全身擦挫傷撿回一命

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市24歲吳男今午12時許騎機車行經石碇北宜公路28.4公里處一處右彎時，機車打滑失控衝向對向護欄，吳男墜落3公尺深的邊坡，機車反彈後再撞上對向44歲洪男駕駛的轎車。吳男全身多處擦挫傷送醫後已無大礙，確切肇責歸屬事原因仍待釐清。

新店警方今天中午12時許接獲報案，石碇區北宜公路28.4公里處有車禍事故。轄區碧山派出所警員立即趕抵，經查24歲騎士吳男騎機車往新店方向行駛，疑右彎打滑自摔後撞到對向護欄掉落大概3公尺深的邊坡，機車反彈後再與對向44歲洪男駕駛的轎車發生碰撞。

救護人員到場立即攀下邊坡將墜崖的吳姓騎士救起，吳男身體多處擦挫傷由救護車送往北市萬芳醫院觀察，所幸並無生命危險。轎車駕駛洪男則未受傷，警方經酒測雙方皆無酒駕，確切肇責歸屬仍待調查釐清。

救護人員到場將墜落邊坡的吳男救起送醫。記者黃子騰／翻攝
救護人員到場將墜落邊坡的吳男救起送醫。記者黃子騰／翻攝
吳姓騎士過彎時失控衝向對向墜落邊坡。記者黃子騰／翻攝
吳姓騎士過彎時失控衝向對向墜落邊坡。記者黃子騰／翻攝
吳男騎乘的機車車頭碎裂毀損。記者黃子騰／翻攝
吳男騎乘的機車車頭碎裂毀損。記者黃子騰／翻攝

北宜公路 機車騎士 石碇 車禍

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