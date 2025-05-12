北市命案疑夫隔海教唆頭套塑膠袋殺妻 檢方通緝2人
台北市信義區去年5月發生張姓女子頭套塑膠袋、陳屍住處命案，檢警懷疑，死者的陳姓丈夫隔海教唆田姓友人潛入住宅殺人，田犯案後疑似潛逃大陸，日前將原先調查的4名對象處分不起訴，依殺人罪嫌對陳、田發布通緝。
2024年5月3日台北市信義區吳興街有民眾報案，指一處民宅3樓散發出屍臭味，警消獲報前往處理時，發現41歲的張姓女子陳屍屋內，張頭部套有1只塑膠袋，下半身被棉被包覆，死亡時間估計已超過10天。
檢警追查，死者張姓女子與陳姓丈夫曾是詐欺集團成員，鎖定張女手下的「車手」調查，後來排除4名「車手」涉案。
檢警持續查訪張女的親友，得知張女生前經常與丈夫爭吵，懷疑陳與田姓男子合謀犯案，日前將原本鎖定的4名「車手」處分不起訴，經傳喚、拘提不到，依殺人罪嫌通緝陳、田2人。
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