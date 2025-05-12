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甩「行人地獄」惡名 壢警與專家研擬易肇事路口改善方案

桃園電子報／ 桃園電子報

為擺脫「行人地獄」惡名，桃園中壢警分局於5月6日聯合桃園市交通局、中壢區公所及交通專家，針對中壢轄內多處高風險路口進行實地會勘。透過精準分析現場車流、號誌、標線及用路人行為，並整合基層員警實務經驗與學者專業見解，共同研擬具體改善方案。

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桃園市中壢警分局於5月6日聯合桃園市交通局、中壢區公所及交通專家，針對中壢轄內多處高風險路口進行實地會勘。圖：警方提供

中壢分局強調，執法與疏導並重，持續鎖定事故熱點強化巡邏與取締。相關數據顯示，今年1月1日至5月5日，A2類交通事故已較去年同期大幅減少129件，行人及酒駕事故受傷人數亦顯著下降，展現交通防制成效。警方將持續強力執法，嚴懲超速、酒駕、闖紅燈、未禮讓行人等違規行為，捍衛用路人安全。

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中壢分局期盼透過滾動式檢討與即時調整，全面提升桃園市道路交通安全。圖：警方提供

中壢分局表示，此次會勘聚焦多元數據分析，包含空拍圖研判、事故類型分析、標線號誌檢討，並納入基層觀察與專家建議，提出多項精進措施，如標線重繪、調整專用車道方向、增設機慢車停等區、強化科技執法等。期盼透過滾動式檢討與即時調整，全面提升桃園市道路交通安全。

中壢分局長林鼎泰呼籲，交通安全需警民協力，懇請各界支持交通改革，共創安全友善的用路環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：甩「行人地獄」惡名 壢警與專家研擬易肇事路口改善方案

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