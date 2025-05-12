保時捷變「行動炸彈」釀1死 高雄爛醉男一路橫衝畫面曝

據了解，洪男供稱他是粗工，並非該輛凱燕休旅車車主，他稱該車是別人「抵債」給他使用，昨晚在朋友位於三民區的肉品公司喝了5罐啤酒後上路，自三民區沿中華路北上，後右轉至大順一路向東直行。

當時其在龍德路上的蔡吳姓婦人，正好綠燈起步，洪男見大順一路號誌已轉為紅燈卻未減速，撞上剛起步的婦人，整輛凱燕休旅車連同蔡吳姓婦人機車衝入輕軌軌道才停下，婦人送醫急救後不治。

警方事後調閱沿途監視器畫面，發現他駛入鼓山分區轄區後，沿途闖越中華、環河路口，中華、青海路口，大順、裕誠路口及肇事的大順、龍德路口，至少在鼓山區就闖了4次紅燈，且都未減速，多次都差點肇事，宛如「行動炸彈」一路橫衝，直到撞上蔡吳姓婦人才停止。

據了解，洪男並非首次酒駕上路，2019年時就曾疑酒後上路被警方攔查，警方要求他酒測被拒，洪因此被罰9萬元，這次再度僥倖上路，呼氣酒測值高達每公升1.2毫克，比0.25標準值超標近5倍。

檢警今天相驗，蔡吳姓婦人丈夫、女兒都到場，蔡吳姓婦人是聾啞人士，原已退休，後來老東家缺人手，便前往任職10多年的三溫暖店繼續幫忙，不料騎在平常通勤的道路竟遇橫禍。

蔡吳婦人的丈夫今早抵達殯儀館，臉上一臉茫然，談到妻子隨即掩面痛哭，他痛斥酒駕犯「應該重判，不要再放任這些酒駕犯了！」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康