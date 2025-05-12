快訊

台股上漲214.5點 收在21129.54點

「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚

2台灣人在韓非法拍攝軍機被捕 韓媒曝「3度擅闖管制區」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／急煞急停拒檢…他先撞石墩再撞警車 棄車逃逸卻在這遭逮

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭礁溪警方昨晚執行巡邏勤務時，見前方一輛轎車不時的急煞急停，立即鳴笛示意攔檢，未料駕駛竟加速逃逸，途中仍是急煞急停，失控自撞路旁石墩，再倒車衝撞警車，直到開進小巷內車輛卡溝，棄車逃逸，駕駛今天將近中午因傷就醫，在醫院被逮。

民眾拒檢開車逃逸一再急煞急停，甚至倒車衝撞警車的右後車門造成凹陷，員警鍥而不捨奮勇追人，在對方車輛卡水溝時為避免雙方撞車，警車衝入田間，滿車泥濘，整個追車的過程超驚險。

根據礁溪警方調查，昨晚近7時在礁溪鄉開蘭路段，見前方一自小客車急煞急停，於是開啟警示燈警報器，示意停車受檢，不料駕駛加速逃逸，員警於後方尾隨待機，過程中該車先自撞路旁石墩，警車停於該車後方時，該駕駛忽然倒車衝撞警車右後車門後繼續逃逸。

追進一條小巷的三叉路口處，該車失控衝入前方水溝受困，駕駛棄車逃逸，員警隨即下車飛奔追人，路人也協助指引方向，還是沒抓到，立即通知車主到案說明。今天上午駕駛因左腿受傷，前往羅東某醫院掛急診，警方循線到醫院逮人，全案依妨害公務罪送辦。

民眾開車急煞急停，還拒絕攔檢及衝撞警車，礁溪警方奮勇追人，今天將駕駛依妨害公務罪送辦。圖／警方提供
民眾開車急煞急停，還拒絕攔檢及衝撞警車，礁溪警方奮勇追人，今天將駕駛依妨害公務罪送辦。圖／警方提供
民眾開車急煞急停，拒絕攔檢，員警奮勇追人追車，過程中為避免雙方撞車，警車衝入田間。圖／警方提供
民眾開車急煞急停，拒絕攔檢，員警奮勇追人追車，過程中為避免雙方撞車，警車衝入田間。圖／警方提供
民眾開車急煞急停，拒絕攔檢，員警奮勇追人追車，過程中為避免雙方撞車，警車衝入田間，滿車泥濘，整個追車過程超驚險。圖／警方提供
民眾開車急煞急停，拒絕攔檢，員警奮勇追人追車，過程中為避免雙方撞車，警車衝入田間，滿車泥濘，整個追車過程超驚險。圖／警方提供
民眾開車急煞急停，拒絕攔檢，員警奮勇追人追車，過程中為避免雙方撞車，警車衝入田間，滿車泥濘，整個追車過程超驚險。圖／警方提供
民眾開車急煞急停，拒絕攔檢，員警奮勇追人追車，過程中為避免雙方撞車，警車衝入田間，滿車泥濘，整個追車過程超驚險。圖／警方提供
民眾開車急煞急停，拒絕警方攔檢還加速逃逸，最後車輛卡在水溝，棄車逃逸，駕駛今天將近中午因受傷就醫，在醫院被逮。圖／警方提供
民眾開車急煞急停，拒絕警方攔檢還加速逃逸，最後車輛卡在水溝，棄車逃逸，駕駛今天將近中午因受傷就醫，在醫院被逮。圖／警方提供

失控 自撞 警車

延伸閱讀

影／男誤將警車當Uber 拒檢嗆警「開車門犯什麼法」

影／毒蟲遇警攔查嗆拿搜索票 未料急煞毒品滾踏墊...露餡了

影／北車前砂石車急煞停 「大量淤泥」狂溢出...畫面曝光

影／台東小客車拒檢自撞大排 駕駛受傷送醫

相關新聞

保時捷變「行動炸彈」釀1死 高雄爛醉男一路橫衝畫面曝

高雄59歲洪姓男子今凌晨0時許，在鼓山區大順一路、龍德路口撞死剛下班的蔡吳姓婦人，洪男呼氣酒測值高達每公升1.2毫克，他...

板橋新建案工地工人11樓墜落 重摔10樓地板手嚴重變形

新北市板橋區華江一路1處新建案工地今天中午發生工安意外。60多歲工人在11樓鷹架上施工時不慎跌落到10樓地板，墜落約3公...

影／急煞急停拒檢…他先撞石墩再撞警車 棄車逃逸卻在這遭逮

宜蘭礁溪警方昨晚執行巡邏勤務時，見前方一輛轎車不時的急煞急停，立即鳴笛示意攔檢，未料駕駛竟加速逃逸，途中仍是急煞急停，失...

和轎車一樣大！苗62發生大面積落石 砸中轎車1人輕傷送醫

苗栗縣大湖鄉苗62線2.3公里今天中午邊坡發生大面積落石，其中一顆大石頭有如轎車大小，路過一輛轎車被小落石砸中，造成1人...

前飯店經理陳屍里辦 里長嘆「擦身而過」兒子久跪不起

冷姓男子今早被發現陳屍台北市中山區康樂里里民活動中心內，警方初查發現冷男生前情緒不穩，曾向里長王金富透露自己身體不適，初...

影／托嬰中心女保育員虐多童？ 拉扯幼童大哭也不理 社會局調查中

台中市豐原區某托嬰中心傳出虐童案，目前傳出有8名幼兒受虐，從影片中可看到女保育員涉嫌暴力強拉嬰幼兒致倒地，頭部撞地，現場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。