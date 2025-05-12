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影／急煞急停拒檢…他先撞石墩再撞警車 棄車逃逸卻在這遭逮
宜蘭礁溪警方昨晚執行巡邏勤務時，見前方一輛轎車不時的急煞急停，立即鳴笛示意攔檢，未料駕駛竟加速逃逸，途中仍是急煞急停，失控先自撞路旁石墩，再倒車衝撞警車，直到開進小巷內車輛卡溝，棄車逃逸，駕駛今天將近中午因傷就醫，在醫院被逮。
民眾拒檢開車逃逸一再急煞急停，甚至倒車衝撞警車的右後車門造成凹陷，員警鍥而不捨奮勇追人，在對方車輛卡水溝時為避免雙方撞車，警車衝入田間，滿車泥濘，整個追車的過程超驚險。
根據礁溪警方調查，昨晚近7時在礁溪鄉開蘭路段，見前方一自小客車急煞急停，於是開啟警示燈警報器，示意停車受檢，不料駕駛加速逃逸，員警於後方尾隨待機，過程中該車先自撞路旁石墩，警車停於該車後方時，該駕駛忽然倒車衝撞警車右後車門後繼續逃逸。
追進一條小巷的三叉路口處，該車失控衝入前方水溝受困，駕駛棄車逃逸，員警隨即下車飛奔追人，路人也協助指引方向，還是沒抓到，立即通知車主到案說明。今天上午駕駛因左腿受傷，前往羅東某醫院掛急診，警方循線到醫院逮人，全案依妨害公務罪送辦。
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