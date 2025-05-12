影／急煞急停拒檢…他先撞石墩再撞警車 棄車逃逸卻在這遭逮

宜蘭礁溪警方昨晚執行巡邏勤務時，見前方一輛轎車不時的急煞急停，立即鳴笛示意攔檢，未料駕駛竟加速逃逸，途中仍是急煞急停，失控先自撞路旁石墩，再倒車衝撞警車，直到開進小巷內車輛卡溝，棄車逃逸，駕駛今天將近中午因傷就醫，在醫院被逮。

民眾拒檢開車逃逸一再急煞急停，甚至倒車衝撞警車的右後車門造成凹陷，員警鍥而不捨奮勇追人，在對方車輛卡水溝時為避免雙方撞車，警車衝入田間，滿車泥濘，整個追車的過程超驚險。

根據礁溪警方調查，昨晚近7時在礁溪鄉開蘭路段，見前方一自小客車急煞急停，於是開啟警示燈警報器，示意停車受檢，不料駕駛加速逃逸，員警於後方尾隨待機，過程中該車先自撞路旁石墩，警車停於該車後方時，該駕駛忽然倒車衝撞警車右後車門後繼續逃逸。