和轎車一樣大！苗62發生大面積落石 砸中轎車1人輕傷送醫
苗栗縣大湖鄉苗62線2.3公里今天中午邊坡發生大面積落石，其中一顆大石頭有如轎車大小，路過一輛轎車被小落石砸中，造成1人受輕傷送醫，還好沒有大礙，落石造成交通中斷，縣府調派機具到現場搶通中。
苗栗縣連日來下雨，縣府前幾天才發布行經台62線要注意安全，今天中午12點多在靠近大湖端2.3公里處，發生大規模落石，一輛轎車遭落石擊中，縣府消防局接獲報案，救出受困車內傷患緊急送醫，傷者胸口疼痛及右腋下挫傷，並無生命危險。
縣府交通工務處接獲報案，調派機具到場搶通，其中1顆大石頭有如轎車大小，現場觸目心驚，大石頭必須要先打碎，初步估計搶通可能需要至少半天時間，提醒用路人注意改道，及行駛山區道路小心落石。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言