和轎車一樣大！苗62發生大面積落石 砸中轎車1人輕傷送醫

苗栗縣大湖鄉苗62線2.3公里今天中午邊坡發生大面積落石，其中一顆大石頭有如轎車大小，路過一輛轎車被小落石砸中，造成1人受輕傷送醫，還好沒有大礙，落石造成交通中斷，縣府調派機具到現場搶通中。

苗栗縣連日來下雨，縣府前幾天才發布行經台62線要注意安全，今天中午12點多在靠近大湖端2.3公里處，發生大規模落石，一輛轎車遭落石擊中，縣府消防局接獲報案，救出受困車內傷患緊急送醫，傷者胸口疼痛及右腋下挫傷，並無生命危險。