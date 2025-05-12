快訊

台股上漲214.5點 收在21129.54點

「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚

2台灣人在韓非法拍攝軍機被捕 韓媒曝「3度擅闖管制區」

和轎車一樣大！苗62發生大面積落石 砸中轎車1人輕傷送醫

聯合報／ 記者吳傑沐范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣大湖鄉苗62線2.3公里今天中午邊坡發生大面積落石，其中一顆大石頭有如轎車大小，路過一輛轎車被小落石砸中，造成1人受輕傷送醫，還好沒有大礙，落石造成交通中斷，縣府調派機具到現場搶通中。

苗栗縣連日來下雨，縣府前幾天才發布行經台62線要注意安全，今天中午12點多在靠近大湖端2.3公里處，發生大規模落石，一輛轎車遭落石擊中，縣府消防局接獲報案，救出受困車內傷患緊急送醫，傷者胸口疼痛及右腋下挫傷，並無生命危險。

縣府交通工務處接獲報案，調派機具到場搶通，其中1顆大石頭有如轎車大小，現場觸目心驚，大石頭必須要先打碎，初步估計搶通可能需要至少半天時間，提醒用路人注意改道，及行駛山區道路小心落石。

苗栗縣大湖鄉苗62線2.3公里今天中午邊坡發生大面積落石，其中一顆大石頭有如轎車大小，路過一輛轎車被小落石砸中，造成1人受輕傷送醫，還好沒有大礙，落石造成交通中斷。圖／民眾提供
苗栗縣大湖鄉苗62線2.3公里今天中午邊坡發生大面積落石，其中一顆大石頭有如轎車大小，路過一輛轎車被小落石砸中，造成1人受輕傷送醫，還好沒有大礙，落石造成交通中斷。圖／民眾提供
苗栗縣大湖鄉苗62線2.3公里今天中午邊坡發生大面積落石，其中一顆大石頭有如轎車大小，路過一輛轎車被小落石砸中，造成1人受輕傷送醫，還好沒有大礙，落石造成交通中斷。圖／民眾提供
苗栗縣大湖鄉苗62線2.3公里今天中午邊坡發生大面積落石，其中一顆大石頭有如轎車大小，路過一輛轎車被小落石砸中，造成1人受輕傷送醫，還好沒有大礙，落石造成交通中斷。圖／民眾提供
苗栗縣大湖鄉苗62線2.3公里今天中午邊坡發生大面積落石，其中一顆大石頭有如轎車大小，路過一輛轎車被小落石砸中，造成1人受輕傷送醫，還好沒有大礙，落石造成交通中斷。圖／民眾提供
苗栗縣大湖鄉苗62線2.3公里今天中午邊坡發生大面積落石，其中一顆大石頭有如轎車大小，路過一輛轎車被小落石砸中，造成1人受輕傷送醫，還好沒有大礙，落石造成交通中斷。圖／民眾提供

苗栗縣 落石

延伸閱讀

國道開車變換車道擦撞他車側翻 駕駛受傷送醫

國道1三義路段昨天深夜火燒車3人逃出 轎車燒成廢鐵

山區下雨坍方落石 南橫公路台東利稻路段交通中斷

影／梨山大雨…台8線靈甫橋邊坡衝下泥流 貨車行經受困警及時救援

相關新聞

保時捷變「行動炸彈」釀1死 高雄爛醉男一路橫衝畫面曝

高雄59歲洪姓男子今凌晨0時許，在鼓山區大順一路、龍德路口撞死剛下班的蔡吳姓婦人，洪男呼氣酒測值高達每公升1.2毫克，他...

板橋新建案工地工人11樓墜落 重摔10樓地板手嚴重變形

新北市板橋區華江一路1處新建案工地今天中午發生工安意外。60多歲工人在11樓鷹架上施工時不慎跌落到10樓地板，墜落約3公...

影／急煞急停拒檢…他先撞石墩再撞警車 棄車逃逸卻在這遭逮

宜蘭礁溪警方昨晚執行巡邏勤務時，見前方一輛轎車不時的急煞急停，立即鳴笛示意攔檢，未料駕駛竟加速逃逸，途中仍是急煞急停，失...

和轎車一樣大！苗62發生大面積落石 砸中轎車1人輕傷送醫

苗栗縣大湖鄉苗62線2.3公里今天中午邊坡發生大面積落石，其中一顆大石頭有如轎車大小，路過一輛轎車被小落石砸中，造成1人...

前飯店經理陳屍里辦 里長嘆「擦身而過」兒子久跪不起

冷姓男子今早被發現陳屍台北市中山區康樂里里民活動中心內，警方初查發現冷男生前情緒不穩，曾向里長王金富透露自己身體不適，初...

影／托嬰中心女保育員虐多童？ 拉扯幼童大哭也不理 社會局調查中

台中市豐原區某托嬰中心傳出虐童案，目前傳出有8名幼兒受虐，從影片中可看到女保育員涉嫌暴力強拉嬰幼兒致倒地，頭部撞地，現場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。