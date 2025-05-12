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兩賊曾在北市南港建案打零工 半夜偷電纜線一路推回家
王姓、薛姓男子曾在台北市某建案工地打零工，離職後二度竊取工地電纜線變賣，警方查獲兩人搜出安非他命吸食器，逮捕依竊盜、毒品危害防制條例移送。
警方調查，45歲王姓、59歲薛姓男子約3個月前在北市南港區興南街某建案工地打工，後來離職，上月5日、8日凌晨約2時前往工地，王進入竊取電纜線，交給薛以推車運回兩人附近租屋處，再送至內湖區某資源回收場以10萬元變賣。
工地人員發現電纜線兩度失竊報案，指首次損失36萬4000元、第2次13萬元。警方上月23日搜索兩人住處，搜出2組含安非他命殘渣吸食器，逮捕帶回南港警分局玉成派出所，兩人坦承行竊，稱缺錢花用，警詢後移送。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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