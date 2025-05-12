前飯店經理陳屍里辦 里長嘆「擦身而過」兒子久跪不起
冷姓男子今早被發現陳屍台北市中山區康樂里里民活動中心內，警方初查發現冷男生前情緒不穩，曾向里長王金富透露自己身體不適，初判現場無他殺可能，將報請檢方相驗釐清死因。
警方調查，75歲冷男今早8時被發現陳屍康樂里里民活動中心一樓往二樓的樓梯間，一早到活動中心運動的民眾發現後通報里長並報警處理，經派員封鎖現場採證，初判無他殺可能，將報請台北地檢署檢察官相驗釐清死因。
相關監視器畫面顯示，冷男昨晚10時許騎乘機車到林森公園、康樂里辦公室旁，攀過車道欄杆從地下一樓進入里辦公室；里長則是在冷男入室前曾巡視一樓的里民活動中心，將多數燈光關閉後回到辦公室，直到深夜0時許離開，皆未接近冷男所處的樓梯間，也未注意到有任何異樣。
康樂里里長王金富說，冷男在附近的晶華酒店工作多年，曾任該店安全經理、顧問，「我們是因為他的工作而認識，飯店老闆對他很好，後來他退休了，還是常常來找我聊天」。
不過，冷男因長年患病，身體不適、情緒不穩，「常常要我好好幫他辦後事，我都叫他別亂講話」，昨天也曾向王表示身體不舒服，不料深夜即發生憾事；王金富難掩不捨，「昨晚下班前還想說，怎麼一輛機車放在公園，準備隔天聯繫車主移車，沒想到是他（冷男）的車」。
據悉，冷男因在飯店從業多年，人緣好、人脈廣，尤其曾負責安全業務，平時與警方頻繁交流，後輩以「冷爺」稱其，今早離世消息一出，不少冷男生前好友表示不捨；冷男家屬獲報後立刻趕赴現場配合調查並準備辦理後事，初步對冷男死因未表示意見，冷男兒子則十分悲痛，在冷男遺體旁久跪不起。
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