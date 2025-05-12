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女子涉毒駕車蛇行 竹市警查獲喪屍煙彈逮人送辦

中央社／ 新竹市12日電

1名王姓女子駕車行駛新竹市中華路一段時涉蛇行，警方獲報到場攔查發現王女精神恍惚，在車內發現毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）等，經初步檢驗王女涉毒駕，逮捕送辦。

新竹市警察局第二分局今天發布新聞稿表示，日前晚間獲報中華路一段有一輛自小客車涉蛇行後停靠路邊，經派員前往查看，發現駕駛王女身體不適、神情恍惚，立即通報警消到場協助送醫。

警方指出，隨後員警在車內發現可疑電子煙桿及2顆電子煙彈，懷疑含有毒品成分。員警全程陪同王女送醫，待王女狀況穩定後，帶回派出所進行調查。

第二警分局表示，懷疑王女涉嫌使用毒品，經以毒品快篩試劑檢驗所查獲的電子煙桿、電子煙彈，並對王女進行尿液檢測，都呈現毒品依托咪酯陽性反應。

警方指出，經初步檢驗後，王女涉嫌毒駕，依法將其逮捕，並查扣相關贓證物，全案依違反毒品危害防制條例移送新竹地檢署偵辦。

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