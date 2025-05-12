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花蓮87歲翁騎機車200公里到萬巒買豬腳 回程自摔警救援
87歲何姓老翁日前騎機車從花蓮縣富里鄉清晨5點多出發，到屏東縣萬巒鄉買豬腳，路程約兩百公里，未料回程時屏東縣新園鄉突自摔，警方接獲報案後，將老翁帶回派出所休息，並趕緊跟家屬聯絡，最後將老翁平安送回家。
東港警分局新園分駐所所長蔡曜陽、警員高煜程日前下午15時許獲報，老翁騎機車自摔在仙吉路段，警方趕赴現場，發現87歲何姓老翁住在花蓮縣富里鄉，從花蓮縣騎機車至屏東縣買萬巒豬腳，要回程時在新園鄉自摔。
何姓老翁說，當天他清晨5點騎機車出發到萬巒買豬腳，回程途中自摔，手腳輕微擦挫傷；現場救護車要載何翁去醫院治療，何翁堅持不肯上救護車就醫，警方先帶他回所休息，接著連繫家屬。
老翁家屬晚間趕抵新園分駐所，向警方表示，父親曾有騎機車環島經驗，這次獨自騎至屏東縣十分驚訝，家屬對警方即時協助之舉，表示感謝。
警方提醒，民眾外出時應注意自身體況，若自覺不舒服應找適當處所休息；駕駛上路前，應先查看車況；駕駛車輛時，務必評估身體狀況，切勿疲勞駕駛並隨時注意路況，避免發生意外。
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