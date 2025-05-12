快訊

台股上漲214.5點 收在21129.54點

「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚

2台灣人在韓非法拍攝軍機被捕 韓媒曝「3度擅闖管制區」

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮87歲翁騎機車200公里到萬巒買豬腳 回程自摔警救援

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

87歲何姓老翁日前騎機車從花蓮縣富里鄉清晨5點多出發，到屏東縣萬巒鄉買豬腳，路程約兩百公里，未料回程時屏東縣新園鄉突自摔，警方接獲報案後，將老翁帶回派出所休息，並趕緊跟家屬聯絡，最後將老翁平安送回家。

東港警分局新園分駐所所長蔡曜陽、警員高煜程日前下午15時許獲報，老翁騎機車自摔在仙吉路段，警方趕赴現場，發現87歲何姓老翁住在花蓮縣富里鄉，從花蓮縣騎機車至屏東縣買萬巒豬腳，要回程時在新園鄉自摔。

何姓老翁說，當天他清晨5點騎機車出發到萬巒買豬腳，回程途中自摔，手腳輕微擦挫傷；現場救護車要載何翁去醫院治療，何翁堅持不肯上救護車就醫，警方先帶他回所休息，接著連繫家屬。

老翁家屬晚間趕抵新園分駐所，向警方表示，父親曾有騎機車環島經驗，這次獨自騎至屏東縣十分驚訝，家屬對警方即時協助之舉，表示感謝。

警方提醒，民眾外出時應注意自身體況，若自覺不舒服應找適當處所休息；駕駛上路前，應先查看車況；駕駛車輛時，務必評估身體狀況，切勿疲勞駕駛並隨時注意路況，避免發生意外。

警方將老翁先帶回派出所休息。圖／警方提供
警方將老翁先帶回派出所休息。圖／警方提供
屏東縣萬巒豬腳。記者劉星君／攝影
屏東縣萬巒豬腳。記者劉星君／攝影

屏東縣 自摔

延伸閱讀

花蓮87歲翁騎機車逾200公里 屏東買豬腳回程自摔

唐從聖母親節現身花蓮做公益 分享照顧失智母親經驗

中職／花蓮大雨取消比賽 6連敗的悍將回新莊再拚翻轉

成大教授未禮讓救護車被罰3600元與吊照 提告：聽錯位置

相關新聞

保時捷變「行動炸彈」釀1死 高雄爛醉男一路橫衝畫面曝

高雄59歲洪姓男子今凌晨0時許，在鼓山區大順一路、龍德路口撞死剛下班的蔡吳姓婦人，洪男呼氣酒測值高達每公升1.2毫克，他...

板橋新建案工地工人11樓墜落 重摔10樓地板手嚴重變形

新北市板橋區華江一路1處新建案工地今天中午發生工安意外。60多歲工人在11樓鷹架上施工時不慎跌落到10樓地板，墜落約3公...

影／急煞急停拒檢…他先撞石墩再撞警車 棄車逃逸卻在這遭逮

宜蘭礁溪警方昨晚執行巡邏勤務時，見前方一輛轎車不時的急煞急停，立即鳴笛示意攔檢，未料駕駛竟加速逃逸，途中仍是急煞急停，失...

和轎車一樣大！苗62發生大面積落石 砸中轎車1人輕傷送醫

苗栗縣大湖鄉苗62線2.3公里今天中午邊坡發生大面積落石，其中一顆大石頭有如轎車大小，路過一輛轎車被小落石砸中，造成1人...

前飯店經理陳屍里辦 里長嘆「擦身而過」兒子久跪不起

冷姓男子今早被發現陳屍台北市中山區康樂里里民活動中心內，警方初查發現冷男生前情緒不穩，曾向里長王金富透露自己身體不適，初...

影／托嬰中心女保育員虐多童？ 拉扯幼童大哭也不理 社會局調查中

台中市豐原區某托嬰中心傳出虐童案，目前傳出有8名幼兒受虐，從影片中可看到女保育員涉嫌暴力強拉嬰幼兒致倒地，頭部撞地，現場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。